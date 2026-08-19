地震の報に接して、誰もが10年前の被災を思い出したことだろう。やはり、今回の地震と関係はあるのだろうか。京都大学防災研究所附属地震災害研究センターの西村卓也教授によれば、

「日本列島で起こる地震には大きく分けて二つのタイプがあります。プレートが沈み込むときに海で起こる海溝型地震と、陸のプレート内にある活断層などが動いて起こる内陸型地震で、今回の地震は内陸型です。10年前の地震と非常によく似ています」

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東海大学客員教授で、日本地震予知学会会長の長尾年恭氏が後を継ぐ。

「前回の地震を引き起こした日奈久（ひなぐ）断層は全長81キロありますが、当時は断層の北側15キロの範囲しか動きませんでした。この日奈久断層による前震に誘発されて、2日後に布田川（ふたがわ）断層で一番大きな本震が発生したのです。今回の地震は、その日奈久断層の中部に位置する“割れ残り”が動いたために発生しました。私どもの研究グループは2019年に熊本県庁で会見を開き、“次の地震は日奈久断層で発生する”と話したこともあり、そういう意味では予想されていたのです」

倒壊した家屋

なぜ予想できたのか。

「地震が発生すると、破壊されなかった断層にひずみがたまっていきます。そこで新たに地震が起こる可能性が高くなるからです」（同）

2度の地震を経てなお、この日奈久断層には“割れ残り”があるという。

「水俣方面に位置する断層の南側はもともと活動度が高く、政府の地震本部ではSランクという一番高い地震発生確率の評価を受けていました。今回の地震の影響が加わったとすれば、さらに危険性が増していることになります」（西村氏）

今回の100倍以上のエネルギー

懸念される地震はいつ起こるのだろうか。

「もしかしたら明日かもしれないし、今回と同じく10年後かもしれない。これは明確には言えません。しかし、水俣方面で起きる地震については、M（マグニチュード）7.3規模になるという地震本部の見積もりがある。さらに“割れ残り”の規模を考慮すると、それを上回る可能性もあると思います」（西村氏）

九州ではほかにも気がかりな動きがある、と先の長尾氏が指摘する。

「05年の福岡県西方沖地震では、博多駅の真下を通る警固（けご）断層が動きました。あれから20年たちましたが、警固断層の“割れ残り”はまだ動いていません。学者の間では、警固断層に心配な割れ残りがあるというのは常識になっています」

また、近年取り沙汰されることの多い“南海トラフ”との関係も気になるところである。西村氏が続ける。

「南海トラフ地震の発生が近づくにつれて、西日本の内陸型地震が増える傾向があるといわれています。1995年の阪神・淡路大震災、2018年の大阪府北部地震、そして10年前と今回の熊本地震など、この30年、西日本で内陸型地震が多く発生していますが、これは“南海トラフ地震の活動期に入っている状態”と捉えられます」

西村氏によれば、南海トラフ地震は、今回の100倍以上のエネルギーを持つというから恐ろしい。

不思議な状況

南海トラフと同じく、人々の関心を集めているのが首都直下型地震である。西村氏も長尾氏も、今回の地震と首都直下型についての関係をきっぱりと否定する。

しかし、

「現在、日本列島全体で地震が非常に起きやすい状況にあるのは間違いない」

と、長尾氏は警鐘を鳴らすのだ。

「例えば昨年12月に震度6強を観測した青森県では、以降やや強い地震が何度も発生しています。今年4月には長野県大町市を中心とした群発地震がありました。よく東京だけが免れているなと思う不思議な状況です。最後に起こった首都直下型地震は1923年の関東大震災。首都は人が多く人工ノイズが満ちているため地震観測がやりにくいのですが、私は切迫しているのではないか、と考えています」

いかなる地震も“対岸の火事”ではない。

「週刊新潮」2026年8月13日・20日号 掲載