母を介護した兄が孤独死…尿ペットの山となった実家に妹「涙も出ない」ゴミ屋敷清掃のリアル
YouTubeチャンネル「スッキリンお片付けチャンネル」が、『【一体何があった…】母を介護していた兄に異変。実家は尿ペットの山に…妹は「涙も出ない」【ゴミ屋敷・孤独〇現場】』と題した動画を公開しました。動画では、母を介護していた兄が孤独死したゴミ屋敷の清掃現場に密着し、残された妹の「わかんないなあ」という複雑な心境を映し出しています。
依頼者の40代女性は、16年前に実家を離れ生活していました。実家では母と兄が同居していましたが、母が腰の手術で動けなくなって以降、兄が介護を担うように。その後、実家は徐々に物が溜まり、尿入りのペットボトルが散乱するゴミ屋敷へと変貌してしまいました。やがて近隣住民の通報により、兄が孤独死しているのが発見されます。
変わり果てた実家の惨状と兄の突然の死に直面した妹ですが、自身の感情について「すごいめちゃくちゃ涙が出そうとかそんなんもない」とポツリ。「怒るとかでもないし」「複雑なのは複雑だけど」と、ショックや悲しみよりも「わかんないなあ」「変わらないんだろうな」と、現実を受け止めきれない率直な思いを吐露しました。
動画の中盤では、お片付けスタッフが「家庭内介護」の過酷さについて解説する場面も。終わりのない介護生活や、身体的・精神的負担、介護者自身の健康問題など、家族を支える側にのしかかる深い孤立とストレスが、ゴミ屋敷化の背景にある可能性を指摘しました。
清掃が完了し、すっかり物がなくなった部屋を見た妹は「何もない」とつぶやき、「寂しさはあります」と本音を漏らしました。「色々なんやかんや飾る親だったんで、なんか何もなくなっちゃったなぁ」と部屋を見渡す姿が収められています。家庭内介護の過酷な現実と、残された家族のリアルな感情を浮き彫りにする、深く考えさせられる映像となっています。
依頼者の40代女性は、16年前に実家を離れ生活していました。実家では母と兄が同居していましたが、母が腰の手術で動けなくなって以降、兄が介護を担うように。その後、実家は徐々に物が溜まり、尿入りのペットボトルが散乱するゴミ屋敷へと変貌してしまいました。やがて近隣住民の通報により、兄が孤独死しているのが発見されます。
変わり果てた実家の惨状と兄の突然の死に直面した妹ですが、自身の感情について「すごいめちゃくちゃ涙が出そうとかそんなんもない」とポツリ。「怒るとかでもないし」「複雑なのは複雑だけど」と、ショックや悲しみよりも「わかんないなあ」「変わらないんだろうな」と、現実を受け止めきれない率直な思いを吐露しました。
動画の中盤では、お片付けスタッフが「家庭内介護」の過酷さについて解説する場面も。終わりのない介護生活や、身体的・精神的負担、介護者自身の健康問題など、家族を支える側にのしかかる深い孤立とストレスが、ゴミ屋敷化の背景にある可能性を指摘しました。
清掃が完了し、すっかり物がなくなった部屋を見た妹は「何もない」とつぶやき、「寂しさはあります」と本音を漏らしました。「色々なんやかんや飾る親だったんで、なんか何もなくなっちゃったなぁ」と部屋を見渡す姿が収められています。家庭内介護の過酷な現実と、残された家族のリアルな感情を浮き彫りにする、深く考えさせられる映像となっています。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
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