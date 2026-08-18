母を介護していた兄が孤独死…ゴミ屋敷と化した実家の惨状

「何したん！？寿命縮まった」ゴミ屋敷清掃中に警察のガサ入れ…息子の家で直面した衝撃の事態

「キッチンに行けなくなったので…」清掃スタッフが驚愕した“玄関での自炊生活”

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毎週金曜18時投稿！お片付け現場のリアルとお客様の生の声をお届けします🦒 ゴミ屋敷のお片付けならスッキリンにお任せ！ 動画を通して我々の現場を身近に感じていただき、整理・清掃業者に対する不安や疑問の解消になれば幸いです！