意外と知らない膵臓がんのSOSサイン5選！「尿と便」の変化を見逃さないで
YouTubeチャンネル「YouTube医療大学 【1日10分で聞いて学べる】」が、「【放置危険】膵臓がんが『尿と便』に出すSOSサイン5選＊医師が検証＊」を公開した。動画では、膵臓がんが体に発する意外なSOSサインと、尿からがんリスクを判定する最新の検査方法について、総合診療専門医のマンデリン氏が解説している。
全がんの中でも5年生存率が約8.5%と極めて低い膵臓がんは、初期症状が出にくく「沈黙の臓器」と呼ばれている。しかし、マンデリン氏は「尿、便、皮膚、目などに意外なサインを出すことがある」と語る。
膵臓がんの具体的なSOSサインとして、「濃いオレンジ色になる尿」「白っぽくなる便」「脂が浮く脂肪便」「白目や皮膚が黄色くなる黄疸」「急な血糖値の上昇」の5つを列挙。胆管が塞がる影響で生じるビリルビンの逆流や、消化酵素リパーゼの不足など、体内で起こるメカニズムを図解を用いて分かりやすく説明した。また、頻度は高くないものの、足に赤く痛いしこりができる変化が起こるケースもあるという。
さらに、発見が遅れがちな膵臓がんを早期に見つける最新技術として、がん特有のマイクロRNAを解析する手法を紹介した。少量の尿を送るだけで10種類のがんリスクを評価できる「マイシグナル」を取り上げ、自宅で完結し食事制限も不要な手軽な検査であると解説している。
マンデリン氏は、生活習慣の改善と対策型がん検診を土台とした上で、自費でも健康を守りたい層にとって、マイシグナルは検討する選択肢の1つになると結論付けた。日常のわずかな体調の変化を見逃さず、正しい知識を持つ意義を啓発する内容となっている。
全がんの中でも5年生存率が約8.5%と極めて低い膵臓がんは、初期症状が出にくく「沈黙の臓器」と呼ばれている。しかし、マンデリン氏は「尿、便、皮膚、目などに意外なサインを出すことがある」と語る。
膵臓がんの具体的なSOSサインとして、「濃いオレンジ色になる尿」「白っぽくなる便」「脂が浮く脂肪便」「白目や皮膚が黄色くなる黄疸」「急な血糖値の上昇」の5つを列挙。胆管が塞がる影響で生じるビリルビンの逆流や、消化酵素リパーゼの不足など、体内で起こるメカニズムを図解を用いて分かりやすく説明した。また、頻度は高くないものの、足に赤く痛いしこりができる変化が起こるケースもあるという。
さらに、発見が遅れがちな膵臓がんを早期に見つける最新技術として、がん特有のマイクロRNAを解析する手法を紹介した。少量の尿を送るだけで10種類のがんリスクを評価できる「マイシグナル」を取り上げ、自宅で完結し食事制限も不要な手軽な検査であると解説している。
マンデリン氏は、生活習慣の改善と対策型がん検診を土台とした上で、自費でも健康を守りたい層にとって、マイシグナルは検討する選択肢の1つになると結論付けた。日常のわずかな体調の変化を見逃さず、正しい知識を持つ意義を啓発する内容となっている。
YouTubeの動画内容
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