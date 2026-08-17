「この機械すんごい…名前分からんけど、すごい 笑」--。徳島県にある建設会社・南建設の公式X（@minamikensetsu）が投稿した1本の動画が320万回以上も再生され、大きな話題を集めています。



【動画】あっという間に水がなくなる様子を見る

水たまりが瞬時に消える！？

動画に映っていたのは、アスファルトに溜まった大量の水たまりです。そこへ謎のローラー状の機械を押して通過させると、水たまりの上を転がすだけで通過した部分の水分がぐんぐん吸い上げられ、まるでマジックのように地面が乾いた状態に。何度も往復させるたび、一瞬にして水が跡形もなく消え去っていく驚きの光景が広がっています。動画を見たユーザーからは、驚く声や日常生活での応用を期待するコメントが相次ぎました。



・「会社に欲しい笑」

・「こういう機械なんか好き」

・「すげー水が消えてくのヤバい」

・「これの卓上のやつ、醤油とかこぼしたとき用のやつ出たら絶対買う！」

・「これのフローリングバージョンとか開発されんかな？」



機械の正式名称や価格、仕組みなど多くの謎を残しつつも、「名前は分からないのに、すごいことだけは伝わってくる」と、その圧倒的な映像の説得力で多くのユーザーを引きつけています。