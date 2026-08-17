「糖尿病」を発症すると「足の色」は何色に変わることがある？【医師監修】
糖尿病の方で足の色が変わってきたと感じたことはありませんか。足先の変色は、血流障害や神経障害など、糖尿病による合併症のサインです。放置すると潰瘍（かいよう）や壊疽（えそ）に進行し、重症化するおそれもあるため、早めの対応が大切です。この記事は、糖尿病の症状と足の変色を解説します。
※この記事はMedical DOCにて『「糖尿病」を発症すると「足の色」は何色に変わることがある？変色する原因も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。
監修医師：
伊藤 規絵（医師）
旭川医科大学医学部卒業。その後、札幌医科大学附属病院、市立室蘭総合病院、市立釧路総合病院、市立芦別病院などで研鑽を積む。2007年札幌医科大学大学院医学研究科卒業。現在は札幌西円山病院神経内科総合医療センターに勤務。2023年Medica出版社から「ねころんで読める歩行障害」を上梓。2024年4月から、FMラジオ番組で「ドクター伊藤の健康百彩」のパーソナリティーを務める。またYou tube番組でも脳神経内科や医療・介護に関してわかりやすい発信を行っている。診療科目は神経内科（脳神経内科）、老年内科、皮膚科、一般内科。医学博士。日本神経学会認定専門医・指導医、日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医、日本老年医学会専門医・指導医・評議員、国際頭痛学会(Headache master)、A型ボツリヌス毒素製剤ユーザ、北海道難病指定医、身体障害者福祉法指定医。
糖尿病の症状と足の変色
糖尿病の主な症状を教えてください糖尿病では初期には自覚症状がほとんどないことも少なくない一方で、血糖値がかなり高くなると特徴的な症状が現れてきます。代表的なのは、強い喉の渇き（口渇）、水分をたくさん飲む（多飲）、尿の量や回数が増える（多尿）、体重減少、疲れやすさ（倦怠感）などです。また、血糖コントロールが不十分な状態が続くと、傷が治りにくく、手足のしびれ、視力低下などもみられるようになり、合併症が出現します。ただし、これらの症状が出る頃には血糖値がかなり高い状態になっていることが少なくないです。
参照：『糖尿病について｜病気について』（近畿大学 メディカルサポートセンター）
糖尿病で足の色が変わることはありますか？糖尿病が原因で足の色が変わることはあります。高血糖が長く続くと、足の神経や血管が傷み、糖尿病足病変と呼ばれるトラブルが起こりやすいです。血流が悪くなることで、足先が青白く見えたり、うっ血して赤紫色～紫色へ変化したりします。さらに血行障害や感染が重くなると、組織が壊死し、皮膚が暗褐色から黒色に変色する壊疽となることもあり、放置すると足の切断が必要になります。足の色の変化は緊急性の高いサインのことがあるため、「いつもと違う」と感じたら早めに医療機関への受診が大切です。
参照：TOPICS（滋賀医科大学附属病院）
糖尿病による足の変色の特徴を教えてください糖尿病による足の変色にはいくつかの特徴があります。糖尿病で血流障害が起こると、足先が冷たく、青白く見えたり、酸素不足により紫色（チアノーゼ）のような色味になったりすることがあります。また、血流が極端に悪くなったり感染や潰瘍が進行した場合、組織が壊死して暗褐色～黒色に変色し、「壊疽」と呼ばれる状態になることがあります。
参照：TOPICS（滋賀医科大学附属病院
編集部まとめ
糖尿病で足の色が変わる背景には、主に血流障害と神経障害があり、放置すると潰瘍や感染、壊疽から足の切断に至ることもあるため注意が必要です。初期には青白さや赤紫色の変化、しびれ・冷え・傷の治りにくさなどがみられ、進行すると黒色変化や強い痛み、悪臭を伴うことがあります。治療では、血糖コントロールの是正に加え、感染治療、血流改善、圧の除去、適切な創傷治療などを組み合わせて進行を食い止めます。毎日のフットケアと足の観察、そして「色がおかしい」と感じた時点で早めの受診が、足を守るうえで何より大切です。
参考文献
『糖尿病について｜病気について』（近畿大学 メディカルサポートセンター）
TOPICS（滋賀医科大学附属病院）
『糖尿病と糖尿病足病変の成り立ちについて』（日本フットケア学会誌）
『糖尿病性足病変【症状と診断、フットケア】』（日本医科大学 武蔵小杉病院）