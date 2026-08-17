「糖尿病」を発症すると「足の色」は何色に変わることがある？【医師監修】

糖尿病の方で足の色が変わってきたと感じたことはありませんか。足先の変色は、血流障害や神経障害など、糖尿病による合併症のサインです。放置すると潰瘍（かいよう）や壊疽（えそ）に進行し、重症化するおそれもあるため、早めの対応が大切です。この記事は、糖尿病の症状と足の変色を解説します。

※この記事はMedical DOCにて『「糖尿病」を発症すると「足の色」は何色に変わることがある？変色する原因も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

伊藤 規絵（医師）

旭川医科大学医学部卒業。その後、札幌医科大学附属病院、市立室蘭総合病院、市立釧路総合病院、市立芦別病院などで研鑽を積む。2007年札幌医科大学大学院医学研究科卒業。現在は札幌西円山病院神経内科総合医療センターに勤務。2023年Medica出版社から「ねころんで読める歩行障害」を上梓。2024年4月から、FMラジオ番組で「ドクター伊藤の健康百彩」のパーソナリティーを務める。またYou tube番組でも脳神経内科や医療・介護に関してわかりやすい発信を行っている。診療科目は神経内科（脳神経内科）、老年内科、皮膚科、一般内科。医学博士。日本神経学会認定専門医・指導医、日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医、日本老年医学会専門医・指導医・評議員、国際頭痛学会(Headache master)、A型ボツリヌス毒素製剤ユーザ、北海道難病指定医、身体障害者福祉法指定医。

糖尿病の症状と足の変色

糖尿病の主な症状を教えてください

参照：『糖尿病について｜病気について』（近畿大学 メディカルサポートセンター）

参照：TOPICS（滋賀医科大学附属病院）

糖尿病による足の変色の特徴を教えてください

参照：TOPICS（滋賀医科大学附属病院

編集部まとめ

糖尿病で足の色が変わる背景には、主に血流障害と神経障害があり、放置すると潰瘍や感染、壊疽から足の切断に至ることもあるため注意が必要です。初期には青白さや赤紫色の変化、しびれ・冷え・傷の治りにくさなどがみられ、進行すると黒色変化や強い痛み、悪臭を伴うことがあります。治療では、血糖コントロールの是正に加え、感染治療、血流改善、圧の除去、適切な創傷治療などを組み合わせて進行を食い止めます。毎日のフットケアと足の観察、そして「色がおかしい」と感じた時点で早めの受診が、足を守るうえで何より大切です。

参考文献

『糖尿病について｜病気について』（近畿大学 メディカルサポートセンター）

TOPICS（滋賀医科大学附属病院）

『糖尿病と糖尿病足病変の成り立ちについて』（日本フットケア学会誌）

『糖尿病性足病変【症状と診断、フットケア】』（日本医科大学 武蔵小杉病院）

『糖尿病とフットケアをよく知ろう』（テルモ株式会社日本糖尿病協会検証済み）