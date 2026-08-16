【実は優秀すぎる調味料】焼きそばの粉ソースで絶品おかず＆おやつ3選

焼きそばを作ったあと、余ることもある付属の粉ソース。せっかくの調味料をそのまま捨ててしまうのはもったいない！実は、この粉ソースはから揚げや煮卵、おやつ作りにも活用できちゃいます。今回は、焼きそばの粉ソースを無駄なく使い切るレシピを3つご紹介します。

▼おかずやおつまみに！「焼きそばの粉ソース味付け卵」

ゆで卵と焼きそばの粉ソースをビニール袋に入れて冷蔵庫でしばらく置くだけで、完成する味付け卵。味がよく染みていて、おかずやおつまみにも活用できます。

▼肉に味がしっかりついた「焼きそばの粉ソースで揚げない唐揚げ」

鶏もも肉を焼きそばの粉ソースと酒、ごま油で揉み込み、薄力粉と片栗粉をまぶして揚げ焼きにします。粉ソースの調味料でしっかり下味がつくので、味つけの手間が省けるのもポイントです。調理方法は、フライパンで揚げ焼きなので、気楽に挑戦できるのも魅力のレシピです。

▼焼きそばの粉ソースが決め手「ソースバターポップコーン」

フライパンにポップコーンの豆と焼きそばの粉ソース、バターを入れて炒めるだけで、ソース味のポップコーンが完成します。粉ソースが焦げやすいので、弱火でフライパンを振りながら作るのがポイント。青のりを添えれば、風味もより豊かになります。





焼きそばの粉ソースは意外な使い道があります。次に余ったとき、または敢えて粉ソースを取っておいて、これらのレシピをぜひ試してみてください。