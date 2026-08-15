万が一不正利用されても安心な「全額補償」制度

セキュリティコードは「後から追加された仕組み」

なぜクレジットカードの表面に番号が書かれているのか

結論、クレジットカードは「完璧な仕組み」ではない

意外と知らないエポスカード「選べるポイントアップショップ」の罠。水道光熱費以外で絶対選ぶべきお店の条件とは

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