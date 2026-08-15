意外と知らないクレカの常識「完璧な仕組みではない」のに安心して使える理由
YouTubeチャンネル「ゴールドカードマニアch」が「【大丈夫？】クレジットカードのセキュリティは「ガバガバ」でも問題がないたった1つの理由を解説」を公開した。
動画では、クレジットカードの番号が券面に記載されている理由や、一見してセキュリティが脆弱に見える仕組みの裏側に隠された、不正検知システムと全額補償制度について解説している。
動画は「クレジットカードは『絶対に不正利用されない完璧な仕組み』ではない」という前提からスタート。
不正利用されるリスクを織り込んだ上で、補償と裏側の検知システムでカバーする仕組みだからこそ世界中に普及したのだと説明する。
そもそもなぜカードの表面に16桁の番号が大きく書かれているのか。
その背景には、インターネットが存在しなかった時代に「インプリンター」という器具を使って番号を伝票に転写し、店員が目で見て確認していた歴史があると明かされた。
また、裏面のセキュリティコードについても言及。
これはネット通販普及後に導入されたもので、磁気テープの中にデータが入っていないことを証明し、スキミングによる偽造カードの悪用を防ぐ「後から追加された仕組み」だという。
さらに、万が一カード情報が漏洩した場合でも、24時間365日稼働する「不正検知システム」が普段の行動パターンと違う不審な決済をリアルタイムで自動ブロックすると解説。
それでも不正利用されてしまった場合は、適切に届け出ることでカード会社が全額補償してくれるため、ユーザーの負担は0円であると語られた。
最後に、利用明細の定期的な確認や、Web明細の利用通知機能のオン、暗号化されたデータで決済されるスマホ決済の活用など、ユーザー自身ができる自衛策を3つ紹介。
クレジットカードは100%完璧なセキュリティを目指すのではなく、「補償を用意して安心して使ってもらう」という考え方でビジネスが成り立っているという、仕組みの真髄を学べる内容となっている。
【投稿者紹介】
・名前「タイジュ＠ゴールドカードマニア」
これまでに40枚以上のクレジットカードを発行し、年会費無料のものを中心に10枚以上のゴールドカードを発行。
「誰か1人にでも”役に立った”」と思ってもらえる情報発信を目指して活動中。
Youtubeチャンネルの他に、ウェブサイト「ゴールドカードマニア」も運営中。
・Youtubeチャンネル「ゴールドカードマニアch」
http://www.youtube.com/@gold-card-mania
・ウェブサイト「ゴールドカードマニア」
https://gold-card-mania.com/
動画では、クレジットカードの番号が券面に記載されている理由や、一見してセキュリティが脆弱に見える仕組みの裏側に隠された、不正検知システムと全額補償制度について解説している。
動画は「クレジットカードは『絶対に不正利用されない完璧な仕組み』ではない」という前提からスタート。
不正利用されるリスクを織り込んだ上で、補償と裏側の検知システムでカバーする仕組みだからこそ世界中に普及したのだと説明する。
そもそもなぜカードの表面に16桁の番号が大きく書かれているのか。
その背景には、インターネットが存在しなかった時代に「インプリンター」という器具を使って番号を伝票に転写し、店員が目で見て確認していた歴史があると明かされた。
また、裏面のセキュリティコードについても言及。
これはネット通販普及後に導入されたもので、磁気テープの中にデータが入っていないことを証明し、スキミングによる偽造カードの悪用を防ぐ「後から追加された仕組み」だという。
さらに、万が一カード情報が漏洩した場合でも、24時間365日稼働する「不正検知システム」が普段の行動パターンと違う不審な決済をリアルタイムで自動ブロックすると解説。
それでも不正利用されてしまった場合は、適切に届け出ることでカード会社が全額補償してくれるため、ユーザーの負担は0円であると語られた。
最後に、利用明細の定期的な確認や、Web明細の利用通知機能のオン、暗号化されたデータで決済されるスマホ決済の活用など、ユーザー自身ができる自衛策を3つ紹介。
クレジットカードは100%完璧なセキュリティを目指すのではなく、「補償を用意して安心して使ってもらう」という考え方でビジネスが成り立っているという、仕組みの真髄を学べる内容となっている。
【投稿者紹介】
・名前「タイジュ＠ゴールドカードマニア」
これまでに40枚以上のクレジットカードを発行し、年会費無料のものを中心に10枚以上のゴールドカードを発行。
「誰か1人にでも”役に立った”」と思ってもらえる情報発信を目指して活動中。
Youtubeチャンネルの他に、ウェブサイト「ゴールドカードマニア」も運営中。
・Youtubeチャンネル「ゴールドカードマニアch」
http://www.youtube.com/@gold-card-mania
・ウェブサイト「ゴールドカードマニア」
https://gold-card-mania.com/
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
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