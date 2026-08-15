「忙しい朝は頑張らない！」炒めて混ぜるだけの100円台節約おにぎり5選
YouTubeチャンネル「しゅんの節約生活」が、「【1人暮らし節約生活】忙しい朝は頑張らない！簡単＆節約、混ぜるだけ平日5日間のランチおにぎり」を公開しました。本動画では、忙しい朝でもフライパンひとつでサッと作れる、美味しくてお財布にも優しい平日5日間のランチ用アレンジおにぎりのレシピを紹介しています。
動画で提案されているのは、毎日違った味を楽しめる「混ぜるだけ」のおにぎりです。例えば1日目の「甘辛アサリの混ぜおにぎり」は、冷凍むきあさりを活用して140円ほどで2個作れる節約レシピ。「アサリの出汁の旨味おにぎり最高です」と、その仕上がりに太鼓判を押しています。2日目も同じくアサリを使いつつ、柚子胡椒で風味を変えるなど、食材を無駄なく使い切る工夫も満載です。
また、3日目の「香ばしごまと炒り卵のおむすび」では、炒り卵を作る際にマヨネーズを使ってコクを出し、2個目のおにぎりには真ん中にクリームチーズを忍ばせるなど、飽きさせない味変テクニックも披露。5日目の「鶏とシメジの和風かやくむすび」は、マヨネーズで具材を炒めてから和風の調味料で味付けする満足度の高い一品で、「絶対にまた作ります！！」と、その出来栄えに胸を張っています。
忙しい朝の負担を減らしつつ、食費の節約にもなる一石二鳥のアイデアレシピ。マンネリ化しがちなお弁当のバリエーションに、ぜひ加えてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
ここでは動画で紹介された中から、1日目と5日目のレシピをピックアップして紹介します。
■甘辛アサリの混ぜおにぎり
［材料］（2個分）
・ご飯 おにぎり2個分
・むきあさり（冷凍） 適量
・油 適量
・生姜（チューブ） 適量
・料理酒 適量
・醤油 適量
・はちみつ 適量
・海苔 2枚
［作り方］
1. フライパンに油をひき、むきあさりを炒める。
2. アサリからスープが出てきたら、生姜、料理酒、醤油、はちみつを加える。
3. サッと軽く煮詰めて火から下ろす。
4. ボウルにご飯と3を入れ、全体をよく混ぜ合わせる。
5. ラップを使って2等分にして握り、それぞれ海苔を巻く。
■鶏とシメジの和風かやくむすび
［材料］（2個分）
・ご飯 おにぎり2個分
・シメジ 適量
・鶏ミンチ 適量
・マヨネーズ 適量
・塩コショウ 適量
・醤油 適量
・料理酒 適量
・白だし 適量
・はちみつ 適量
・海苔 2枚
［作り方］
1. フライパンにシメジと鶏ミンチを入れ、マヨネーズを加えて炒める。
2. 塩コショウを振り、鶏ミンチに火が通るまでさらに炒める。
3. 醤油、料理酒、白だし、はちみつを加え、調味料をなじませながら煮詰める。
4. ボウルにご飯と3を入れ、全体をよく混ぜ合わせる。
5. ラップを使って2等分にして握り、それぞれ海苔を巻く。
動画で提案されているのは、毎日違った味を楽しめる「混ぜるだけ」のおにぎりです。例えば1日目の「甘辛アサリの混ぜおにぎり」は、冷凍むきあさりを活用して140円ほどで2個作れる節約レシピ。「アサリの出汁の旨味おにぎり最高です」と、その仕上がりに太鼓判を押しています。2日目も同じくアサリを使いつつ、柚子胡椒で風味を変えるなど、食材を無駄なく使い切る工夫も満載です。
また、3日目の「香ばしごまと炒り卵のおむすび」では、炒り卵を作る際にマヨネーズを使ってコクを出し、2個目のおにぎりには真ん中にクリームチーズを忍ばせるなど、飽きさせない味変テクニックも披露。5日目の「鶏とシメジの和風かやくむすび」は、マヨネーズで具材を炒めてから和風の調味料で味付けする満足度の高い一品で、「絶対にまた作ります！！」と、その出来栄えに胸を張っています。
忙しい朝の負担を減らしつつ、食費の節約にもなる一石二鳥のアイデアレシピ。マンネリ化しがちなお弁当のバリエーションに、ぜひ加えてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
ここでは動画で紹介された中から、1日目と5日目のレシピをピックアップして紹介します。
■甘辛アサリの混ぜおにぎり
［材料］（2個分）
・ご飯 おにぎり2個分
・むきあさり（冷凍） 適量
・油 適量
・生姜（チューブ） 適量
・料理酒 適量
・醤油 適量
・はちみつ 適量
・海苔 2枚
［作り方］
1. フライパンに油をひき、むきあさりを炒める。
2. アサリからスープが出てきたら、生姜、料理酒、醤油、はちみつを加える。
3. サッと軽く煮詰めて火から下ろす。
4. ボウルにご飯と3を入れ、全体をよく混ぜ合わせる。
5. ラップを使って2等分にして握り、それぞれ海苔を巻く。
■鶏とシメジの和風かやくむすび
［材料］（2個分）
・ご飯 おにぎり2個分
・シメジ 適量
・鶏ミンチ 適量
・マヨネーズ 適量
・塩コショウ 適量
・醤油 適量
・料理酒 適量
・白だし 適量
・はちみつ 適量
・海苔 2枚
［作り方］
1. フライパンにシメジと鶏ミンチを入れ、マヨネーズを加えて炒める。
2. 塩コショウを振り、鶏ミンチに火が通るまでさらに炒める。
3. 醤油、料理酒、白だし、はちみつを加え、調味料をなじませながら煮詰める。
4. ボウルにご飯と3を入れ、全体をよく混ぜ合わせる。
5. ラップを使って2等分にして握り、それぞれ海苔を巻く。
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チャンネル情報
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