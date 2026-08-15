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節約って、我慢することじゃない 無理せず、ちょっと工夫して、ちゃんと食べて、毎日を 楽しむこと このチャンネルでは、一人暮らしのリアルなご飯と、心 が少し軽くなるような日常をお届けしています 「これくらいでいいかも」 「ちゃんと食べて、無駄なく暮らすって気持ちいい」 そんな“しゅん流の節約生活”を、ゆるく続けています