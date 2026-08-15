U字型に曲がった、不思議な形をしたグラスが発売された。これはビールを飲むためのグラスだという。

【映像】強制的に“ゼブラ飲み”グラス（複数カット）

グラスの中央部分が仕切られており、片方にビール、もう片方に水を注いで使うという。バランスを保つためにはビールと同じだけ水を飲まなければならず、つまりビールを飲むときに半強制的に水分を取ることで脱水症状を防ぐグラスだ。開発したのは軽井沢に本社を置くクラフトビールメーカー「ヤッホーブルーイング」で、値段は税込で1万3750円（商品名：ふらつくビアグラス by よなよなエール）。

ちなみにお酒と水を交互に飲むことを「ゼブラ飲み」といい、二日酔い防止に効果があると言われているが、実はそうでもないことがわかった。

大分大学の研究によると、呼気のエタノール濃度とアルコールが分解されてできるアセトアルデヒドの濃度は、水を飲んでも飲まなくても変化なし。つまり、二日酔いに影響を及ぼさないことが判明した。「ゼブラ飲み」が二日酔いしないというのは、そもそも酒を飲む量が減ったりペースが緩やかになったりするためではないかと結論づけている。

（『ABEMA的ニュースショー』より）