河合優実、まるで“黄色い帽子のおじさん” 黄色のシャツ＆スカートで登場
俳優・河合優実（25）と山崎エマ監督（36）が14日、都内で行われた映画『モンキービジネス おさるのジョージ著者の大冒険』公開記念特別イベントに登壇し、子ども時代を回顧した。
【全身ショット】まるで“黄色い帽子のおじさん”コーデで登場した河合優実
今作は、山崎監督がキャリア初期に手がけた初長編作品。絵本シリーズ「おさるのジョージ」刊行85周年を記念して日本語吹替版が公開された。「おさるのジョージ」の生みの親であるハンス＆マーガレット・レイ夫妻が戦火を逃れ、生涯ジョージと共に過ごした冒険の日々を、アーカイブ映像と原画の数々を織り交ぜ、製作期間3年で1万5000枚を描いたと いう手書きのアニメーションで完成させた、ドキュメンタリー映画となっている。
河合は黄色のシャツにスパンコールがあしらわれたスカート、山崎監督は涼し気な黄色のワンピース姿で登場。山崎監督は「“黄色い帽子のおじさん”を意識しました」と笑顔であいさつした。
ナレーションを担当した河合は「エマさんの原点みたいな作品というお話をいただて、子どもの頃から（『おさるのジョージ』を）見て育ったし、エマさんの作品に協力できるならと思って引き受けました」とオファーを受けた時のことを振り返った。
『おさるのジョージ』は、絵本やアニメなどを展開。河合にとってはアニメ版の印象が色濃く残っているそうで、「3姉妹なんですけど、子どもの頃みんなで見ていました。モノマネとかしていました」と懐かしんだ。そして、レイ夫妻について「一緒に人生を歩んでいく人という前提が2人の中にあったから、子どもみたいにジョージのことを思ってるんだろうし、そういう絆をすごく感じました」と熱弁した。
【全身ショット】まるで“黄色い帽子のおじさん”コーデで登場した河合優実
今作は、山崎監督がキャリア初期に手がけた初長編作品。絵本シリーズ「おさるのジョージ」刊行85周年を記念して日本語吹替版が公開された。「おさるのジョージ」の生みの親であるハンス＆マーガレット・レイ夫妻が戦火を逃れ、生涯ジョージと共に過ごした冒険の日々を、アーカイブ映像と原画の数々を織り交ぜ、製作期間3年で1万5000枚を描いたと いう手書きのアニメーションで完成させた、ドキュメンタリー映画となっている。
ナレーションを担当した河合は「エマさんの原点みたいな作品というお話をいただて、子どもの頃から（『おさるのジョージ』を）見て育ったし、エマさんの作品に協力できるならと思って引き受けました」とオファーを受けた時のことを振り返った。
『おさるのジョージ』は、絵本やアニメなどを展開。河合にとってはアニメ版の印象が色濃く残っているそうで、「3姉妹なんですけど、子どもの頃みんなで見ていました。モノマネとかしていました」と懐かしんだ。そして、レイ夫妻について「一緒に人生を歩んでいく人という前提が2人の中にあったから、子どもみたいにジョージのことを思ってるんだろうし、そういう絆をすごく感じました」と熱弁した。