『SEKIRO: NO DEFEAT』岸田隆宏描き下ろし入場者特典が決定！ 大阪＆新宿で舞台あいさつも
アニメ映画『SEKIRO: NO DEFEAT』の1週目入場者特典として、キャラクターデザイン・岸田隆宏による描き下ろしビジュアルボードの配布が決定。また、9月5日に大阪で監督・スタッフによる公開記念舞台あいさつ、9月6日に新宿でキャスト陣による公開御礼舞台あいさつが開催されることも発表された。
【動画】戦国の世と日本古来の美しさが混在！ アニメ『SEKIRO: NO DEFEAT』PV
本作は、戦国末期の忍びの戦いを描いたアクション・アドベンチャーゲーム『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』（フロム・ソフトウェア）を原作とするアニメ作品。
全編手描きによる2Dアニメーションで、アヌシー国際アニメーション映画祭2026「ミッドナイト・スペシャル部門」、ファンタジア国際映画祭「Animation Plus部門」に出品された。制作をQzil.la株式会社、製作を株式会社KADOKAWA、プロデュースをアーチ株式会社がそれぞれ担当している。
このたび、1週目入場者特典として、キャラクターデザインを手掛けた岸田隆宏による描き下ろしビジュアルボード（B5）の配布が決定。配布期間は9月4日から11日までで、各劇場ともなくなり次第終了となる。
また、9月5日にはT・ジョイ梅田で公開記念舞台あいさつ、9月6日には新宿バルト9で公開御礼キャスト舞台あいさつを開催。公開記念舞台あいさつには沓名健一監督、福井俊介副監督、福留俊アニメーションプロデューサーが登壇予定で、公開御礼キャスト舞台挨拶には浪川大輔、佐藤みゆ希、伊藤静、金尾哲夫が登壇を予定している。なお、登壇者は予告なく変更となる場合がある。
さらに、柿安「口福堂」とのコラボおはぎの発売も決定。狼と九郎が作ったおはぎをイメージしたオリジナルおはぎが、9月4日より「口福堂」全国店舗で販売される。3個セットの購入者には、描き下ろしイラストを使用したポストカードがプレゼントされる。
アニメ『SEKIRO: NO DEFEAT』は、9月4日より3週間限定上映。
【動画】戦国の世と日本古来の美しさが混在！ アニメ『SEKIRO: NO DEFEAT』PV
本作は、戦国末期の忍びの戦いを描いたアクション・アドベンチャーゲーム『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』（フロム・ソフトウェア）を原作とするアニメ作品。
このたび、1週目入場者特典として、キャラクターデザインを手掛けた岸田隆宏による描き下ろしビジュアルボード（B5）の配布が決定。配布期間は9月4日から11日までで、各劇場ともなくなり次第終了となる。
また、9月5日にはT・ジョイ梅田で公開記念舞台あいさつ、9月6日には新宿バルト9で公開御礼キャスト舞台あいさつを開催。公開記念舞台あいさつには沓名健一監督、福井俊介副監督、福留俊アニメーションプロデューサーが登壇予定で、公開御礼キャスト舞台挨拶には浪川大輔、佐藤みゆ希、伊藤静、金尾哲夫が登壇を予定している。なお、登壇者は予告なく変更となる場合がある。
さらに、柿安「口福堂」とのコラボおはぎの発売も決定。狼と九郎が作ったおはぎをイメージしたオリジナルおはぎが、9月4日より「口福堂」全国店舗で販売される。3個セットの購入者には、描き下ろしイラストを使用したポストカードがプレゼントされる。
アニメ『SEKIRO: NO DEFEAT』は、9月4日より3週間限定上映。