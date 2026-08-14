「家賃105万が安く感じる」麻布十番の高級メゾネット賃貸が規格外すぎた
YouTubeチャンネル「内見ゴリラの珍賃貸」が、「【最高級】港区“麻布十番”にある高級賃貸を内見してみた。」を公開した。麻布十番駅から徒歩7分の高級賃貸物件を内見し、規格外の設備やユニークな間取りの全貌を伝えている。
動画では、ゴリラさんとディレクターの西田くんが、7階建ての最上階に位置するメゾネットタイプの部屋を探索。エレベーター直結の広々とした玄関を抜けると、約10畳の洋室や約2畳のコンパクトな和室が登場する。
階段を上がって2階に進むと、約23.9畳の開放的なリビングダイニングが広がる。3メートル超の天井高に加え、UFOのようなシャンデリアや、角が丸く盛り上がった漆黒のダイニングテーブルなど、圧倒的な豪華さに「別空間ですな」と感嘆の声を上げた。さらに階段を上がると、「グルニエ」と呼ばれる約7畳の屋根裏収納が出現。四つん這いで進むほどの独特な空間に、二人は大興奮の様子を見せる。
独特のセンスは水回りにも表れており、銀色の洗面ボウルと金縁の鏡が輝くトイレなど、高級物件ならではのこだわりが随所に散りばめられている。
最終的に家賃が105万円（管理費・共益費0円）であることが発表されると、「125平米でこの立地、このクオリティなら全然割安」と大絶賛。珍賃貸度「9.5」という高得点を叩き出し、豪華さと遊び心が融合した港区のポテンシャルを見せつける結果となった。
動画では、ゴリラさんとディレクターの西田くんが、7階建ての最上階に位置するメゾネットタイプの部屋を探索。エレベーター直結の広々とした玄関を抜けると、約10畳の洋室や約2畳のコンパクトな和室が登場する。
階段を上がって2階に進むと、約23.9畳の開放的なリビングダイニングが広がる。3メートル超の天井高に加え、UFOのようなシャンデリアや、角が丸く盛り上がった漆黒のダイニングテーブルなど、圧倒的な豪華さに「別空間ですな」と感嘆の声を上げた。さらに階段を上がると、「グルニエ」と呼ばれる約7畳の屋根裏収納が出現。四つん這いで進むほどの独特な空間に、二人は大興奮の様子を見せる。
独特のセンスは水回りにも表れており、銀色の洗面ボウルと金縁の鏡が輝くトイレなど、高級物件ならではのこだわりが随所に散りばめられている。
最終的に家賃が105万円（管理費・共益費0円）であることが発表されると、「125平米でこの立地、このクオリティなら全然割安」と大絶賛。珍賃貸度「9.5」という高得点を叩き出し、豪華さと遊び心が融合した港区のポテンシャルを見せつける結果となった。
YouTubeの動画内容
関連記事
「無謀にも購入」した築90年の激ボロ古民家が劇的変化！男10人で挑むDIY大作戦
「デッドスペースこそ芸術」川崎の家賃4万円、幅1.2mの激安極小物件の全貌とは
【古民家DIY】築90年物件の天井を剥がしたら衝撃の事態に！親族総出の大規模な解体作業は必見
チャンネル情報
ゴリラが家を見る番組です。 サブチャンネルではマイホーム購入を検討している方に、役立つ動画(？)を投稿しております。 是非チェックしてください。