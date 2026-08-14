川崎麻世インスタに“コワモテ俳優”登場も…変わり果てたイケメン姿にビックリ「イメージ変わりすぎ」
俳優の川崎麻世が14日、自身のInstagramを更新し、“Vシネの帝王”こと俳優・竹内力との2ショットを公開。コワモテで知られる竹内のイケメンな姿に反響が寄せられている。
【写真】渋くてかっこいい！ コワモテ俳優のイケメン素顔
川崎は「長年の付き合いの力と久しぶりに飲んだ」と報告。「竹内力と言えばリーゼントでイカついイメージだが、かなり痩せてしかも茶髪のパーマ」「まるでイケメン外国人かと思ったよ」とつづるとおり、写真に写る竹内は、見慣れないパーマ姿で、また少しヤセたようにも思える。任侠映画の数々で活躍してきた竹内の面影はほとんどない。
「2人で一枚目はやっぱイカついおじさん顔で！」「怖いからやめ帝王って？」とおどける川崎の投稿には、「タケウチさんイメージ変わりすぎ」「最高にかっこいいツーショット」「最高級仕様のイケメン確定〜〜ツーショット〜〜」といった声が寄せられている。
■川崎麻世（かわさき まよ）
1963年3月1日生まれ。大阪府出身。スカウトをきっかけに1977年に歌手デビュー。以降、俳優として劇団四季ミュージカル『キャッツ』や大河ドラマ『北条時宗』（NHK総合）、映画『翔んで埼玉 〜琵琶湖より愛をこめて〜』などの話題作に出演している。2024年10月に“花音”としてタレント活動していた妻と再婚している。
引用：「川崎麻世」Instagram（＠mayokawasaki）
※川崎麻世の「崎」の字は正しくは「たつさき」
【写真】渋くてかっこいい！ コワモテ俳優のイケメン素顔
川崎は「長年の付き合いの力と久しぶりに飲んだ」と報告。「竹内力と言えばリーゼントでイカついイメージだが、かなり痩せてしかも茶髪のパーマ」「まるでイケメン外国人かと思ったよ」とつづるとおり、写真に写る竹内は、見慣れないパーマ姿で、また少しヤセたようにも思える。任侠映画の数々で活躍してきた竹内の面影はほとんどない。
■川崎麻世（かわさき まよ）
1963年3月1日生まれ。大阪府出身。スカウトをきっかけに1977年に歌手デビュー。以降、俳優として劇団四季ミュージカル『キャッツ』や大河ドラマ『北条時宗』（NHK総合）、映画『翔んで埼玉 〜琵琶湖より愛をこめて〜』などの話題作に出演している。2024年10月に“花音”としてタレント活動していた妻と再婚している。
引用：「川崎麻世」Instagram（＠mayokawasaki）
※川崎麻世の「崎」の字は正しくは「たつさき」