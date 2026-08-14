『さとこはいつも』“沙都子”有村架純×“村本”オダギリジョー、いばらの恋の“絶頂期”を捉えた場面写真解禁
有村架純、石田ひかり、新人・姫野花春がトリプル主演する沖田修一監督最新作『さとこはいつも』より、35歳の沙都子（有村架純）と村本（オダギリジョー）、不倫関係を続ける二人の“絶頂期”だった頃を収めたシーン写真4点が解禁された。
【写真】青春映画のワンシーンのような幸福感あふれる瞬間が切り取られた沙都子（有村架純）と村本（オダギリジョー）の“不倫”シーン
ユニークでどこかキュートな人間たちを、温かな眼差しで描き続けてきた沖田修一監督。本作で描くのは、年齢も育った環境も異なる、3人の“さとこ”という女性たちだ。
初めての恋を持て余し、妄想が暴走していく中学3年生の中井聡子（15）。不倫も仕事もスランプ気味で、迷走中の映画配給会社勤務・西田沙都子（35）。子育てがひと段落し、久々の自分時間で夢に目覚めた飯島里子（55）。そんな“さとこ”たちが、自由で、みっともなくて、愛おしい日々を“自分の物語”として書き始めたとき、3人の人生が交差していく――。
このたび解禁となるのは、6年目を迎えた不倫関係も、今やすっかり倦怠期！な、35歳の沙都子（有村架純）と村本（オダギリジョー）の“絶頂期”だった頃を収めたシーン写真4点。
二人の出会いのきっかけは、沙都子が勤める映画配給会社の忘年会でぼっ発した「ライオン像事件」。トイレに席を立った沙都子は、トロフィーなどのオブジェが華々しく並ぶオフィス玄関口で、あたふたするある男に遭遇する。取引先の印刷会社で働く村本だ。彼が手に持っていたのは、首と胴体が真っ二つに折れたライオンの像。情けないを通り越してもはやかわいらしくもあるその姿に、沙都子は惹かれていく。しかし、彼には家族がいた…。
その後、二人は徐々に距離を縮めていく。今回解禁された写真では、人目を忍んで訪れた動物との触れ合いパークで仲良くポニーに餌をやる姿、童心に返ってゴーカートではしゃぐ姿、青空の下でアイスクリームを頬張りながら他愛もない会話に花を咲かせるひとときなど、“不倫”という少々後ろめたい響きとは裏腹に、まるで青春映画のワンシーンのような幸福感あふれる瞬間が切り取られる。
映画配給会社の宣伝プロデューサー・沙都子と、印刷会社に勤める村本。始まったばかりのこの恋を「これは運命かもしれない」と祈り、ふたりで何をしても楽しかった頃――そんな"恋の鮮度100％"だった日々を切り取ったカットとなっている。
映画『さとこはいつも』は、9月18日より全国公開。
【写真】青春映画のワンシーンのような幸福感あふれる瞬間が切り取られた沙都子（有村架純）と村本（オダギリジョー）の“不倫”シーン
ユニークでどこかキュートな人間たちを、温かな眼差しで描き続けてきた沖田修一監督。本作で描くのは、年齢も育った環境も異なる、3人の“さとこ”という女性たちだ。
このたび解禁となるのは、6年目を迎えた不倫関係も、今やすっかり倦怠期！な、35歳の沙都子（有村架純）と村本（オダギリジョー）の“絶頂期”だった頃を収めたシーン写真4点。
二人の出会いのきっかけは、沙都子が勤める映画配給会社の忘年会でぼっ発した「ライオン像事件」。トイレに席を立った沙都子は、トロフィーなどのオブジェが華々しく並ぶオフィス玄関口で、あたふたするある男に遭遇する。取引先の印刷会社で働く村本だ。彼が手に持っていたのは、首と胴体が真っ二つに折れたライオンの像。情けないを通り越してもはやかわいらしくもあるその姿に、沙都子は惹かれていく。しかし、彼には家族がいた…。
その後、二人は徐々に距離を縮めていく。今回解禁された写真では、人目を忍んで訪れた動物との触れ合いパークで仲良くポニーに餌をやる姿、童心に返ってゴーカートではしゃぐ姿、青空の下でアイスクリームを頬張りながら他愛もない会話に花を咲かせるひとときなど、“不倫”という少々後ろめたい響きとは裏腹に、まるで青春映画のワンシーンのような幸福感あふれる瞬間が切り取られる。
映画配給会社の宣伝プロデューサー・沙都子と、印刷会社に勤める村本。始まったばかりのこの恋を「これは運命かもしれない」と祈り、ふたりで何をしても楽しかった頃――そんな"恋の鮮度100％"だった日々を切り取ったカットとなっている。
映画『さとこはいつも』は、9月18日より全国公開。