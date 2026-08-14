スピルバーグ監督最新作『ディスクロージャー・デイ』日本語吹替キャストに園崎未恵、入野自由、根本泰彦ら決定
スティーヴン・スピルバーグ監督による映画最新作『ディスクロージャー・デイ』の日本語吹替版キャストとして、園崎未恵、入野自由、根本泰彦、大平あひる、田中美央、佐藤せつじ、八十川真由野の出演が発表された。
【動画】『ディスクロージャー・デイ』衝撃の“真実”に迫る本予告
巨匠スティーヴン・スピルバーグと、盟友デヴィッド・コープ（『ジュラシック・パーク』脚本）が再びタッグを組み、音楽は名匠ジョン・ウィリアムズが務める本作。人類を揺るがす未曾有の事態を描く壮大なスケールと、極限状態に置かれた人々のドラマが交錯する。主演のエミリー・ブラントとジョシュ・オコナーをはじめ、オスカー俳優コリン・ファース、イヴ・ヒューソン、コールマン・ドミンゴなど実力派キャスト陣が出演する。
日本語吹替版キャストとして、ヒロインのマーガレット・フェアチャイルド役（エミリー・ブラント）には、エミリー・ブラントの吹き替えを数多く担当する園崎未恵。
もう一人の主人公で、秘密組織「ワーデックス」から機密情報を持ち出し、真実を開示するため逃亡するダニエル・ケルナー博士役（ジョシュ・オコナー）を務めるのは入野自由。
秘密組織「ワーデックス」のリーダーであるノア・スキャンロン役（コリン・ファース）には根本泰彦。
ダニエルのパートナーであるジェーン・ブランケンシップ役（イヴ・ヒューソン）を担当するのは大平あひる。
ダニエルとマーガレットを導く協力者のヒューゴ・ウェイクフィールド役（コールマン・ドミンゴ）には田中美央。
マーガレットの恋人ジャクソン役（ワイアット・ラッセル）には佐藤せつじ。
そして、修道女のシスター・モーラ役（エリザベス・マーヴェル）は八十川真由野が担当する。
映画『ディスクロージャー・デイ』は、10月1日より全国公開。
※キャスト陣のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■園崎未恵／マーガレット・フェアチャイルド役（エミリー・ブラント）
未知の存在への憧れはいつもあります。
早くもクリティクス・チョイス・スーパー・アワードを受賞したエミリー・ブラント女史の素晴らしい演技、
日本語でどこまで踏襲出来るか非常に悩みました。開示日をお楽しみに！
■入野自由／ダニエル・ケルナー博士役（ジョシュ・オコナー）
ディスクロージャー・デイは謎多き作品です。この『わからない』連続に何度も心踊らされました。
もしかしたら、アナタはこの作品の登場人物達と同様『当事者』なのかもしれません。
絶対に劇場で見るべき作品です。お楽しみに。
■根本泰彦／ノア・スキャンロン役（コリン・ファース）
学生時代に映画館で観たスピルバーグ監督の『未知との遭遇』。
あの時の感動よ再びと、ワクワクする思いです。どうぞ映画館でご覧ください！！
■大平あひる／ジェーン・ブランケンシップ役（イヴ・ヒューソン）
真実に触れ、それまで信じてきた足元が揺らぐような葛藤に、ジェーンとして全身全霊で向き合いました。
彼女は皆さんと同じように真実を前にする目撃者のひとりです。
ぜひ劇場で、その瞬間を見届けてください！
■田中美央／ヒューゴ・ウェイクフィールド役（コールマン・ドミンゴ）
このような素晴らしい作品に吹替声優として参加出来る事を嬉しく思います。
子供の頃「未知との遭遇」を見た時と同じ位の衝撃を再び受ける事になろうとは！
あの頃の私に教えてあげたいです。ご期待下さい！！
■佐藤せつじ／ジャクソン役（ワイアット・ラッセル）
待ってましたーー！スピルバーーーグ！！いやー！楽しみですねー！
初めて劇場で映画を見たのが「E.T.」なので地球外生命体との遭遇物は一番好きなんです！
待ちに待った「ディスクロージャー・デイ」いよいよ公開です！！
■八十川真由野／シスター・モーラ役（エリザベス・マーヴェル）
このような大作に吹替キャストとして参加させていただき、本当に感謝しています。
収録の時には、役として「強い信念と優しさ」ということを言われました。
多くの方に、吹き替え版も観ていただけたら嬉しいです！
【動画】『ディスクロージャー・デイ』衝撃の“真実”に迫る本予告
巨匠スティーヴン・スピルバーグと、盟友デヴィッド・コープ（『ジュラシック・パーク』脚本）が再びタッグを組み、音楽は名匠ジョン・ウィリアムズが務める本作。人類を揺るがす未曾有の事態を描く壮大なスケールと、極限状態に置かれた人々のドラマが交錯する。主演のエミリー・ブラントとジョシュ・オコナーをはじめ、オスカー俳優コリン・ファース、イヴ・ヒューソン、コールマン・ドミンゴなど実力派キャスト陣が出演する。
もう一人の主人公で、秘密組織「ワーデックス」から機密情報を持ち出し、真実を開示するため逃亡するダニエル・ケルナー博士役（ジョシュ・オコナー）を務めるのは入野自由。
秘密組織「ワーデックス」のリーダーであるノア・スキャンロン役（コリン・ファース）には根本泰彦。
ダニエルのパートナーであるジェーン・ブランケンシップ役（イヴ・ヒューソン）を担当するのは大平あひる。
ダニエルとマーガレットを導く協力者のヒューゴ・ウェイクフィールド役（コールマン・ドミンゴ）には田中美央。
マーガレットの恋人ジャクソン役（ワイアット・ラッセル）には佐藤せつじ。
そして、修道女のシスター・モーラ役（エリザベス・マーヴェル）は八十川真由野が担当する。
映画『ディスクロージャー・デイ』は、10月1日より全国公開。
※キャスト陣のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■園崎未恵／マーガレット・フェアチャイルド役（エミリー・ブラント）
未知の存在への憧れはいつもあります。
早くもクリティクス・チョイス・スーパー・アワードを受賞したエミリー・ブラント女史の素晴らしい演技、
日本語でどこまで踏襲出来るか非常に悩みました。開示日をお楽しみに！
■入野自由／ダニエル・ケルナー博士役（ジョシュ・オコナー）
ディスクロージャー・デイは謎多き作品です。この『わからない』連続に何度も心踊らされました。
もしかしたら、アナタはこの作品の登場人物達と同様『当事者』なのかもしれません。
絶対に劇場で見るべき作品です。お楽しみに。
■根本泰彦／ノア・スキャンロン役（コリン・ファース）
学生時代に映画館で観たスピルバーグ監督の『未知との遭遇』。
あの時の感動よ再びと、ワクワクする思いです。どうぞ映画館でご覧ください！！
■大平あひる／ジェーン・ブランケンシップ役（イヴ・ヒューソン）
真実に触れ、それまで信じてきた足元が揺らぐような葛藤に、ジェーンとして全身全霊で向き合いました。
彼女は皆さんと同じように真実を前にする目撃者のひとりです。
ぜひ劇場で、その瞬間を見届けてください！
■田中美央／ヒューゴ・ウェイクフィールド役（コールマン・ドミンゴ）
このような素晴らしい作品に吹替声優として参加出来る事を嬉しく思います。
子供の頃「未知との遭遇」を見た時と同じ位の衝撃を再び受ける事になろうとは！
あの頃の私に教えてあげたいです。ご期待下さい！！
■佐藤せつじ／ジャクソン役（ワイアット・ラッセル）
待ってましたーー！スピルバーーーグ！！いやー！楽しみですねー！
初めて劇場で映画を見たのが「E.T.」なので地球外生命体との遭遇物は一番好きなんです！
待ちに待った「ディスクロージャー・デイ」いよいよ公開です！！
■八十川真由野／シスター・モーラ役（エリザベス・マーヴェル）
このような大作に吹替キャストとして参加させていただき、本当に感謝しています。
収録の時には、役として「強い信念と優しさ」ということを言われました。
多くの方に、吹き替え版も観ていただけたら嬉しいです！