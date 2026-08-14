砂糖を控えている人こそ知って欲しい「意外と知らない」パン作りに砂糖が必要な本当の理由
健康パンの専門家であるむらまつさき氏が、YouTubeチャンネル「健康パンの専門家 むらまつ さき【砂糖・油・卵・乳不使用グルテンフリーパン】」にて、「パン作りに砂糖は必要？知らないと損する3つのポイント」と題した動画を公開した。動画では、パン作りに砂糖が使われる本当の理由と、砂糖を控えた健康的なパンの楽しみ方が解説されている。
パン作りをしたことがない人は、甘くない食パンやロールパンになぜ砂糖が入っているのか疑問に思うかもしれない。むらまつ氏によると、パン作りに砂糖を入れる一番の理由は「甘くするためではありません」という。実は、パンを膨らませる「パン酵母」が元気に働くのを助けるエサとして、糖が必要不可欠なのだ。砂糖がよく使われるのは、単に一番安くて手っ取り早く入手でき、使いやすいからだという。
つまり、酵母のエサとなる「糖」であれば砂糖である必要はない。動画内では、砂糖の代わりになる３つの材料を公開。自然な甘みとコクが出る物を使用すれば、砂糖なしでも美味しいパンを作ることは可能。むらまつ氏は「砂糖をゼロにする」ことを目標にするのではなく、代わりになるものを入れておいしいパンを作ることが大切だと語る。
また、食べる専門の人に向けても重要な指摘をしている。せっかく砂糖を使わないパンを選んでも、「こんな食べ方をしたら、砂糖の量が一気に増えて危険」と警鐘を鳴らす。
健康的な食生活を送るためには、パン単体の糖質だけを見てはいけない。無理なく続けられる材料選びや工夫を日々の食事に取り入れることが、将来の健康な体作りにつながっていく。
パン作りをしたことがない人は、甘くない食パンやロールパンになぜ砂糖が入っているのか疑問に思うかもしれない。むらまつ氏によると、パン作りに砂糖を入れる一番の理由は「甘くするためではありません」という。実は、パンを膨らませる「パン酵母」が元気に働くのを助けるエサとして、糖が必要不可欠なのだ。砂糖がよく使われるのは、単に一番安くて手っ取り早く入手でき、使いやすいからだという。
つまり、酵母のエサとなる「糖」であれば砂糖である必要はない。動画内では、砂糖の代わりになる３つの材料を公開。自然な甘みとコクが出る物を使用すれば、砂糖なしでも美味しいパンを作ることは可能。むらまつ氏は「砂糖をゼロにする」ことを目標にするのではなく、代わりになるものを入れておいしいパンを作ることが大切だと語る。
また、食べる専門の人に向けても重要な指摘をしている。せっかく砂糖を使わないパンを選んでも、「こんな食べ方をしたら、砂糖の量が一気に増えて危険」と警鐘を鳴らす。
健康的な食生活を送るためには、パン単体の糖質だけを見てはいけない。無理なく続けられる材料選びや工夫を日々の食事に取り入れることが、将来の健康な体作りにつながっていく。
YouTubeの動画内容
関連記事
「安い米粉でもおいしく作れる」サクサク＆しっとり食感のパイナップルクランブルケーキ
健康パンの専門家が解説！腸活してもスッキリしない本当の理由は「パンの選び方」にあった
表面はザクッ、中はふわっ！安い米粉で作る絶品チョコがけスコーン
チャンネル情報
パンは体に悪いと思っている人、パンが好きなのに我慢している人、アレルギーや不調がありパンを控えている人へ、今よりもっと健康的に、パンをおいしく楽しむための情報をお届けしています！