【金ロー】2週連続「タイタニック」放送決定 吹き替えは石田彰版
【モデルプレス＝2026/08/14】日本テレビの金曜ロードショー（よる9時00分〜）では、映画「タイタニック」を9月4日、11日の2週にわたって放送する。
【写真】大物ハリウッド俳優、キス寸前
ジェームズ・キャメロン監督が、20世紀最大級の海難事故の1つとされるタイタニック号沈没事故を緻密な映像で再現した作品。パニック描写の緊迫感だけでなく、極限状態における人々の選択を丁寧に描いたストーリーが高く評価されている。第70回アカデミー賞では、作品賞や監督賞をはじめとする11部門を受賞し、興行収入277.7億円（3Dリマスター版などの再上映分を含めた累計）を記録。これは現在でも歴代4位にあたる記録で、依然として洋画歴代1位、実写作品歴代1位の座を守り続けている。
今回の放送では、主人公ジャック（レオナルド・ディカプリオ）の声をエヴァンゲリオンシリーズの渚カヲル役や『鬼滅の刃』の猗窩座役を演じた石田彰が、ローズ（ケイト・ウィンスレット）の声を冬馬由美が担当する日本語吹き替え版でお届けする。また、ローズの婚約者キャル役を江原正士、モリー役を一城みゆ希が演じるなど、実力派キャストが名を連ねている。配信では見る事のできない貴重な吹き替え版で、ファンのあいだでも人気のバージョンとなっている。（modelpress編集部）
1912年、イギリスのサウサンプトン港から処女航海に出た豪華客船タイタニック号。新天地アメリカを目指す画家志望の青年ジャックは、ポーカーで三等船客用の乗船券を勝ち取り船に乗り込む。一方、上流階級の娘ローズは、愛してもいない相手との結婚を強いられており、絶望のあまり船から身を投げようとしていた。偶然その場に居合わせたジャックに助けられたローズは、彼の自由な生き方に触れ、次第に惹かれていく。2人は身分違いの壁を越えて強い絆で結ばれるが、航海を急ぐタイタニック号は、深夜に氷山と衝突してしまう。不沈を誇った巨大船の船内には徐々に海水が流れ込み、救命ボートの数が乗客全員分には足りないという絶望的な事実が明らかになる。パニックに陥る乗客たちの中で、ジャックとローズは互いを守り抜くために極限状況下での選択を迫られる。沈みゆく船の中で、2人が辿る運命とは…
【第一夜】 9月4日（金）よる9時00分〜10時59分 ※5分拡大
【第二夜】 9月11日（金）よる9時00分〜10時54分
【Not Sponsored 記事】
【写真】大物ハリウッド俳優、キス寸前
◆「タイタニック」石田彰版で放送
ジェームズ・キャメロン監督が、20世紀最大級の海難事故の1つとされるタイタニック号沈没事故を緻密な映像で再現した作品。パニック描写の緊迫感だけでなく、極限状態における人々の選択を丁寧に描いたストーリーが高く評価されている。第70回アカデミー賞では、作品賞や監督賞をはじめとする11部門を受賞し、興行収入277.7億円（3Dリマスター版などの再上映分を含めた累計）を記録。これは現在でも歴代4位にあたる記録で、依然として洋画歴代1位、実写作品歴代1位の座を守り続けている。
◆「タイタニック」あらすじ
1912年、イギリスのサウサンプトン港から処女航海に出た豪華客船タイタニック号。新天地アメリカを目指す画家志望の青年ジャックは、ポーカーで三等船客用の乗船券を勝ち取り船に乗り込む。一方、上流階級の娘ローズは、愛してもいない相手との結婚を強いられており、絶望のあまり船から身を投げようとしていた。偶然その場に居合わせたジャックに助けられたローズは、彼の自由な生き方に触れ、次第に惹かれていく。2人は身分違いの壁を越えて強い絆で結ばれるが、航海を急ぐタイタニック号は、深夜に氷山と衝突してしまう。不沈を誇った巨大船の船内には徐々に海水が流れ込み、救命ボートの数が乗客全員分には足りないという絶望的な事実が明らかになる。パニックに陥る乗客たちの中で、ジャックとローズは互いを守り抜くために極限状況下での選択を迫られる。沈みゆく船の中で、2人が辿る運命とは…
◆放送日時
【第一夜】 9月4日（金）よる9時00分〜10時59分 ※5分拡大
【第二夜】 9月11日（金）よる9時00分〜10時54分
【Not Sponsored 記事】