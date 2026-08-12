「サマソニ2026」深夜待機・場所取り等の禁止呼びかけ 深刻なルール違反には「入場券を無効とさせていただく場合も」【全文】
【モデルプレス＝2026/08/12】8月14日、15日、 16日に開催される音楽フェス「SUMMER SONIC 2026」の公式X（旧Twitter）が、12日に更新された。同フェスのルールについて呼びかけた。
【写真】「サマソニ2026」大阪会場 出演アーティスト一覧
投稿では【徹夜待機・場所取りは禁止です】とし、「会場周辺での徹夜待機、入場待ち、場所取りは禁止です。場所取りに使用しているシート等も撤去致します」と説明。「SUMMER SONICでは東京、大阪共に近隣住民の皆様のご協力の上で開催しています」と伝え、「上記の行為は、近隣住民の皆様の迷惑になる上、万が一通報があった場合、イベント開催不可になる恐れがございます。深刻なルール違反があった場合は、入場券を無効とさせていただく場合もございます」と呼びかけた。
また「会場へはお手持ちのチケット公演日・当日にご来場ください」と伝えている。
「SUMMER SONIC 2026」は8月14日、15日、 16日の3日間、千葉・ZOZOマリンスタジアム & 幕張メッセ、大阪・万博記念公園で開催。Adoやマカロニえんぴつ、BE:FIRSTらが出演する。（modelpress編集部）
【徹夜待機・場所取りは禁止です】
会場周辺での徹夜待機、入場待ち、場所取りは禁止です。場所取りに使用しているシート等も撤去致します。
SUMMER SONICでは東京、大阪共に近隣住民の皆様のご協力の上で開催しています。上記の行為は、近隣住民の皆様の迷惑になる上、万が一通報があった場合、イベント開催不可になる恐れがございます。深刻なルール違反があった場合は、入場券を無効とさせていただく場合もございます。
会場へはお手持ちのチケット公演日・当日にご来場ください。
【Not Sponsored 記事】
【写真】「サマソニ2026」大阪会場 出演アーティスト一覧
◆「サマソニ」深夜待機・場所取りに注意喚起
投稿では【徹夜待機・場所取りは禁止です】とし、「会場周辺での徹夜待機、入場待ち、場所取りは禁止です。場所取りに使用しているシート等も撤去致します」と説明。「SUMMER SONICでは東京、大阪共に近隣住民の皆様のご協力の上で開催しています」と伝え、「上記の行為は、近隣住民の皆様の迷惑になる上、万が一通報があった場合、イベント開催不可になる恐れがございます。深刻なルール違反があった場合は、入場券を無効とさせていただく場合もございます」と呼びかけた。
◆「SUMMER SONIC 2026」
「SUMMER SONIC 2026」は8月14日、15日、 16日の3日間、千葉・ZOZOマリンスタジアム & 幕張メッセ、大阪・万博記念公園で開催。Adoやマカロニえんぴつ、BE:FIRSTらが出演する。（modelpress編集部）
◆全文
【徹夜待機・場所取りは禁止です】
会場周辺での徹夜待機、入場待ち、場所取りは禁止です。場所取りに使用しているシート等も撤去致します。
SUMMER SONICでは東京、大阪共に近隣住民の皆様のご協力の上で開催しています。上記の行為は、近隣住民の皆様の迷惑になる上、万が一通報があった場合、イベント開催不可になる恐れがございます。深刻なルール違反があった場合は、入場券を無効とさせていただく場合もございます。
会場へはお手持ちのチケット公演日・当日にご来場ください。
【Not Sponsored 記事】