旅のプロが愛用する「半分くらいの薄さ」になる神アイテム！2週間の海外旅行もまとまるパッキング術
YouTubeチャンネル「詩歩の絶景vlog」が「【パッキング】63ヶ国旅した私の荷物を減らすコツ｜必須・不要な旅行アイテム｜海外旅行」を公開しました。絶景プロデューサーの詩歩さんが、南米への2週間の旅行に向けたパッキングを通じて、荷物をコンパクトにまとめるコツを紹介しています。
動画ではまず、荷物が多くなる理由として「もしものためのもの」をたくさん持っていくことや、入れ物をポーチで小分けにしすぎている点を指摘。現地情報を調べて持ち物を厳選し、かさばらないジップロックを活用する対策を提案しています。
続いて、最もかさばる衣類のパッキングを実践。今回は氷点下となる真冬と30度を超える真夏の両方の気候に対応するため、着回しを意識したコーディネートを披露しました。さらに、ファスナーで圧縮できる収納袋を使用し、冬服を「半分くらいの薄さになります」と実演を交えてその便利さを伝えています。
また、化粧品類は無印良品の1回分のスキンケアパウチや、リキッドファンデーションは100円ショップの詰め替えケースに移し替えて軽量化。旅先での洗濯には「どこでも洗濯パック」を愛用し、持参する下着の数を最小限に抑える工夫も語られました。最後には変圧器やバスタオルなど「海外旅行の不要アイテム」も解説しています。
63カ国を旅したプロならではの実用的なアイデアが詰まった本動画。次回の旅行や出張でパッキングをする際に、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
動画ではまず、荷物が多くなる理由として「もしものためのもの」をたくさん持っていくことや、入れ物をポーチで小分けにしすぎている点を指摘。現地情報を調べて持ち物を厳選し、かさばらないジップロックを活用する対策を提案しています。
続いて、最もかさばる衣類のパッキングを実践。今回は氷点下となる真冬と30度を超える真夏の両方の気候に対応するため、着回しを意識したコーディネートを披露しました。さらに、ファスナーで圧縮できる収納袋を使用し、冬服を「半分くらいの薄さになります」と実演を交えてその便利さを伝えています。
また、化粧品類は無印良品の1回分のスキンケアパウチや、リキッドファンデーションは100円ショップの詰め替えケースに移し替えて軽量化。旅先での洗濯には「どこでも洗濯パック」を愛用し、持参する下着の数を最小限に抑える工夫も語られました。最後には変圧器やバスタオルなど「海外旅行の不要アイテム」も解説しています。
63カ国を旅したプロならではの実用的なアイデアが詰まった本動画。次回の旅行や出張でパッキングをする際に、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
Hi, I’m Shiho from Japan! 絶景プロデューサー「詩歩（Shiho）」です。 これまで日本は全47都道府県、海外は約60カ国を旅してきました。 いまは「絶景プロデューサー」という肩書で、書籍の出版や地域コンサルティングなど「絶景」に関するお仕事をしています。 ▼累計63万部！ベストセラー「死ぬまでに行きたい！世界の絶景」 Amazon https://amzn.to/49hoezt 楽天 https://room.rakuten.co.jp/shiho_zekkei/1800005576809431 ▼旅の写真はInstagramへ https://www.instagram.com/shiho_zekkei/ ▼お仕事のお問合せはこちら contact@zekkei-project.com（スタッフが対応します） ▼SNSもよろしくお願いします！ Instagram https://www.instagram.com/shiho_zekkei/ X https://x.com/shiho_zekkei note https://note.com/shiho_zekkei tiktok https://vt.tiktok.com/NmtLn4/ Facebookページ www.facebook.com/sekainozekkei Blog http://shiho.me/ Youtube https://www.youtube.com/user/zekkeichannnel
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