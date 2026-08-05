『VIVANT』公安刑事の“意味深発言”に騒然 手元にも注目「なぜ？」「伏線？」
俳優・堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』（毎週日曜 後9：00）の第12話が2日に放送された。別班メンバーの連れ去り事件をめぐる追跡が描かれるなか、ある人物の意味深な発言と、その際に手にしていたフィギュアが視聴者の注目を集めた。
【写真】公安刑事の”意味深”シーン
第12話では、乃木が公安、警視庁サイバー犯罪対策課の協力を得ながら、別班メンバー5人の拉致に関わっているとみられる元公安の行方を追跡。その中で、公安刑事が乃木に対して「裏でこの会話を聞いてらっしゃる、お前たちの司令官は、なんとおっしゃってる？」と問いかける場面があった。この発言に乃木は一瞬固まるが、通信でつながっていた別班の司令官からメッセージを受け取り、「答えはおわかりでしょう？」と含みを持たせて返答。司令官の存在を知っていることをうかがわせるやり取りとなった。
さらに視聴者をざわつかせたのが、その場面で公安刑事が手にしていたフィギュアだった。フィギュアはタイガーマスクの登場人物・若月ルリ子とみられ、ネット上では「なぜ？」「なんで知ってる？」「あれはたまたまか？」などの声が相次いだ。
作中ではこれまで、公安刑事が別班の司令官と関わったり、その存在について言及したりする場面は描かれていなかった。そのため、「いつ乃木の上司が女性だと知ったのか」「恐らく乃木と会ってる所を見ている」「2人は繋がってる？」「伏線か？」など、公安刑事が別班についてどこまで把握しているのかを推測する声も広がった。
また、フィギュアについては、警視庁サイバー犯罪対策課の人物の部屋に置かれていたものとみられるとの見方も浮上。意味深な発言と合わせて、単なる小道具なのか、今後につながる伏線なのか、視聴者の考察を呼ぶ展開となった。
【写真】公安刑事の”意味深”シーン
第12話では、乃木が公安、警視庁サイバー犯罪対策課の協力を得ながら、別班メンバー5人の拉致に関わっているとみられる元公安の行方を追跡。その中で、公安刑事が乃木に対して「裏でこの会話を聞いてらっしゃる、お前たちの司令官は、なんとおっしゃってる？」と問いかける場面があった。この発言に乃木は一瞬固まるが、通信でつながっていた別班の司令官からメッセージを受け取り、「答えはおわかりでしょう？」と含みを持たせて返答。司令官の存在を知っていることをうかがわせるやり取りとなった。
作中ではこれまで、公安刑事が別班の司令官と関わったり、その存在について言及したりする場面は描かれていなかった。そのため、「いつ乃木の上司が女性だと知ったのか」「恐らく乃木と会ってる所を見ている」「2人は繋がってる？」「伏線か？」など、公安刑事が別班についてどこまで把握しているのかを推測する声も広がった。
また、フィギュアについては、警視庁サイバー犯罪対策課の人物の部屋に置かれていたものとみられるとの見方も浮上。意味深な発言と合わせて、単なる小道具なのか、今後につながる伏線なのか、視聴者の考察を呼ぶ展開となった。