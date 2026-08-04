『名探偵ポワロ』『シャーロック・ホームズの冒険』、9月21日（月・祝）より一挙放送

「シルバーウィークは5日間まるごとポワロ＆ホームズ！」と題して、名作として知られる英国ミステリー2本、『名探偵ポワロ』と『シャーロック・ホームズの冒険』が9月21日（月・祝）6：00よりミステリーチャンネルにて一挙放送となる。

ヘイスティングス誕生はホームズ作品の影響

“ミステリーの女王”アガサ・クリスティーが生んだ有名キャラクター、エルキュール・ポワロの物語をほぼすべてドラマ化した『名探偵ポワロ』。1989年から四半世紀にわたって続き、デヴィッド・スーシェが主演を務めた。一方の『シャーロック・ホームズの冒険』は、クリスティーも愛読したというアーサー・コナン・ドイルの小説シリーズをもとにしている。1984年に始まったこちらは、ホームズ役のジェレミー・ブレットが出演途中で病に倒れたため全部の事件を映像化することは叶わなかった。

2作品はどちらも原作に極力忠実で、そのドラマ化として「決定版」と評されるクオリティだ。主演のデヴィッド、ジェレミーは原作を読み込み、ちゃんと忠実に映像化されているかどうか確認しながら演技していたという。

彼らを支えるヘイスティングス、ジャップ警部、ミス・レモン、ワトソン、レストレード警部、ハドソン夫人などの共演者や、豪華なゲストも見逃せない。ちなみに、クリスティーがポワロのパートナーとしてヘイスティングスを誕生させたのは、ホームズの相棒ワトソンに影響されたからなので、そうした両者の類似点や事件の独自性にも注目してほしい。

今回、『名探偵ポワロ』は長編34話が、『シャーロック・ホームズの冒険』は長編・短編合わせた全41話が放送される。どちらも二ヵ国語版なので、ポワロ役の熊倉一雄、ホームズ役の露口茂のぴったりな声も含めて楽しんでほしい。

『名探偵ポワロ』シーズン2第1話「エンドハウスの怪事件」あらすじ

ポワロとヘイスティングスは、海辺の町セント・ルーにやってくる。ホテルの庭で二人は岬にそびえる古い館エンドハウスの主ニックと知り合う。彼女は最近3度も事故に遭って命拾いしたそうだが、今度は警戒するポワロの目の前で新たな“事故”が起きてしまい…。

『シャーロック・ホームズの冒険』シーズン1第1話「ボヘミアの醜聞」あらすじ

近く婚約発表をするボヘミア国王からホームズに、10年前に深い関係にあった女性エレーナから写真を取り戻してほしいという依頼があった。早速ホームズは写真の在りかを探るためエレーナに近づくが、思いがけない展開が待ち受けていた…。

『名探偵ポワロ』『シャーロック・ホームズの冒険』放送情報

『名探偵ポワロ』（長編34話／二ヵ国語版）はミステリーチャンネルにて9月21日（月・祝）6：00より一挙放送。

『シャーロック・ホームズの冒険』（全41話／二ヵ国語版）はミステリーチャンネルにて9月24日（木）6：00より一挙放送。







（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.