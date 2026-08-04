リブート版『X‐MEN』エマ・フロスト役に『レディ・オア・ノット』サマラ・ウィーヴィングが決定
マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）のもと新たにリブートされる『X‐MEN』。エマ・フロスト役に、アクションホラー『レディ・オア・ノット』などで知られるサマラ・ウィーヴィングが抜てきされた。
【写真】サマラ・ウィーヴィング、第1子妊娠中のスケスケルック
Deadlineによると、リブート版『X‐MEN』でメガホンを取るジェイク・シュライアー監督とマーベル・スタジオ社長のケヴィン・ファイギが、候補者何人かとミーティングを行い、先週はじめにサマラの起用を決定した。最終選考のオーディションは7月4日以降に行われたといい、候補者の中でもサマラが群を抜いていたという。
エマ・フロストは、テレパシー能力を持つミュータント。1980年代にコミックに初登場し、スーパーヴィランからスーパーヒーローへ転身したキャラクターだ。『X‐MEN：ファースト・ジェネレーション』（2011）では、ジャニュアリー・ジョーンズが演じた。
サマラは『レディ・オア・ノット』（2019）のほか、SXSW観客賞を受賞した『オーバー・ユア・デッド・ボディ』（2026）、『スクリーム6』（2023）、『G.I.ジョー:漆黒のスネークアイズ』（2021）などに出演。
8月14日には『レディ・オア・ノット2』の日本公開を控える。3月にアメリカで公開された同作は、ホラー／スリラー映画として異例の観客満足度90％を獲得。5月にアメリカでデジタル配信されると、1日で製作費の3倍にあたる興行収入を記録した。
【写真】サマラ・ウィーヴィング、第1子妊娠中のスケスケルック
Deadlineによると、リブート版『X‐MEN』でメガホンを取るジェイク・シュライアー監督とマーベル・スタジオ社長のケヴィン・ファイギが、候補者何人かとミーティングを行い、先週はじめにサマラの起用を決定した。最終選考のオーディションは7月4日以降に行われたといい、候補者の中でもサマラが群を抜いていたという。
サマラは『レディ・オア・ノット』（2019）のほか、SXSW観客賞を受賞した『オーバー・ユア・デッド・ボディ』（2026）、『スクリーム6』（2023）、『G.I.ジョー:漆黒のスネークアイズ』（2021）などに出演。
8月14日には『レディ・オア・ノット2』の日本公開を控える。3月にアメリカで公開された同作は、ホラー／スリラー映画として異例の観客満足度90％を獲得。5月にアメリカでデジタル配信されると、1日で製作費の3倍にあたる興行収入を記録した。