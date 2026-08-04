『風、薫る』中村倫也、赤痢患者役で出演 登場シーンにネット衝撃「まさか」「色気半端ない」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第19週「黎明（れいめい）の翼」（第92回）が4日に放送され、中村倫也が赤痢患者役で出演。登場シーンについて、ネット上には「まさか」「心臓止まるわ」「色気半端ないですけど」といった声が集まった。
【写真】『風、薫る』中村倫也、藁の中から登場
新潟のとある村で赤痢が発生。医師の黒川（平埜生成）から防疫への協力を要請されたりん（見上）が村へ向かうと、そこで彼女は赤痢に感染した女性・アサ（美山加恋）と出会う。夫の太助（板橋駿谷）を説得し、りんや黒川はアサを避病院へと搬送する。
避病院に到着すると、そこには大勢の感染者と疲弊した医師の姿が。りんは換気と清掃に取りかかり、黒川と協力しながら体制を整えていく。
りんが避病院の中を掃除をしていると、積まれた藁（わら）の中から飛び出した人間の手を発見。遺体だと思ったりんが合掌して、看病婦に「ご遺体の安置はどちらに？」と聞くと、積まれた藁の中から白シャツにサスペンダー姿の赤痢患者・柳生藤次（中村）が「まだ生きてる」と姿を見せる。
驚きつつも病室へ移るよう促すりんに対して、藤次は苦しそうに「このままでいい。ほっといてくれ」と言い放つ。東京から新潟へ着たという藤次は、赤痢菌について「私が持ち込んだと、みんな…」と息も絶えだえに語るのだった…。
中村が登場するとネット上には「え?! ここにきて中村倫也!!」「まさか藁の中から登場！」「心臓止まるわ」などの反響や「藁の中から登場してもかっこいい中村倫也さん」「サスペンダーの弱った中村倫也はズルい」「色気半端ないですけど大丈夫そ？」といった投稿が相次いでいた。
【写真】『風、薫る』中村倫也、藁の中から登場
新潟のとある村で赤痢が発生。医師の黒川（平埜生成）から防疫への協力を要請されたりん（見上）が村へ向かうと、そこで彼女は赤痢に感染した女性・アサ（美山加恋）と出会う。夫の太助（板橋駿谷）を説得し、りんや黒川はアサを避病院へと搬送する。
りんが避病院の中を掃除をしていると、積まれた藁（わら）の中から飛び出した人間の手を発見。遺体だと思ったりんが合掌して、看病婦に「ご遺体の安置はどちらに？」と聞くと、積まれた藁の中から白シャツにサスペンダー姿の赤痢患者・柳生藤次（中村）が「まだ生きてる」と姿を見せる。
驚きつつも病室へ移るよう促すりんに対して、藤次は苦しそうに「このままでいい。ほっといてくれ」と言い放つ。東京から新潟へ着たという藤次は、赤痢菌について「私が持ち込んだと、みんな…」と息も絶えだえに語るのだった…。
中村が登場するとネット上には「え?! ここにきて中村倫也!!」「まさか藁の中から登場！」「心臓止まるわ」などの反響や「藁の中から登場してもかっこいい中村倫也さん」「サスペンダーの弱った中村倫也はズルい」「色気半端ないですけど大丈夫そ？」といった投稿が相次いでいた。