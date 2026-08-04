『ジュマンジ／オープンワールド』12.25公開決定 ゲームが現実世界へあふれ出す初予告解禁
「ジュマンジ」シリーズ最新作にして最終章となる『JUMANJI: OPEN WORLD』が、邦題『ジュマンジ／オープンワールド』として、12月25日より全国公開されることが決定。あわせて、初予告編が解禁された。
【動画】「ジュマンジ」が現実世界へ！ 映画『ジュマンジ／オープンワールド』予告編
1995年公開の第1作『ジュマンジ』では、ロビン・ウィリアムズ主演のもと、謎のボードゲームからジャングルの動物たちが現実世界へ飛び出してくる大騒動が描かれた。
2017年に設定を一新した『ジュマンジ／ウェルカム・トゥ・ジャングル』では、一転して若者たちがゲームの世界へ吸い込まれ、屈強な冒険家ブレイブストーン博士（ドウェイン・ジョンソン）らの“アバター”の肉体を借りて冒険を繰り広げることに。アバターのプレイヤーが入れ替わるユニークな仕掛けも話題となった。同作は全世界興行収入9億5000万ドル超の大ヒットを記録し、続く『ジュマンジ／ネクスト・レベル』（2019年）も全世界興行収入8億ドル超を記録した。
これまで人間たちを吸い込んできたゲーム「ジュマンジ」が、今度はゲーム機を飛び出して現実世界へ。雪降るクリスマスの町を舞台に、前代未聞の冒険が幕を開ける。
解禁された予告編は、クリスマス・イルミネーションが輝く雪の町から幕を開ける。しかし、空は不気味な緑色の光に覆われ、住宅街をキリンの群れが悠々と横切り、ダイナーの前をダチョウの大群が疾走するなど、どこからどう見ても“ジュマンジ”な光景が現実世界を侵食していく。
かつてゲームの世界を冒険し、生還を果たした若者・スペンサーたちが駆け込んだダイナーで待っていたのは、なんとゲームのアバターであるはずのブレイブストーン博士本人。さらに、ルビー・ラウンドハウス（カレン・ギラン）、フランクリン・“ムース”・フィンバー（ケヴィン・ハート）、シェリー・オベロン教授（ジャック・ブラック）まで現実世界に勢ぞろいし、オベロンはひと言、「ここはジュマンジではない」。ゲームと現実の境界は、完全に崩壊してしまったのだ。
しかも彼らは“デモ設定”のままで、どこか様子がおかしい。そこへ巨大なサイがダイナーの壁をぶち破って乱入し、大パニックが発生。ゲームキャラクター特有の妙にぎこちない走り方で雪の町を駆け抜けるアバターたちや、雪道を爆走するカーチェイス、さらに車外へ飛び出したオベロンがトラックにはね飛ばされた直後、何事もなかったかのように「さあ出発だ！」と復活する“ゲームならでは”のギャグまで、笑いとアクションがノンストップで畳みかける。
この大混乱を収拾する方法はただ一つ。あふれ出したすべてをゲームの中へ“戻す”ことだ。果たしてスペンサーたちは暴走するジュマンジを封じ込め、平和なクリスマスの町を取り戻せるのか――。
映画『ジュマンジ／オープンワールド』は、12月25日より全国公開。
【動画】「ジュマンジ」が現実世界へ！ 映画『ジュマンジ／オープンワールド』予告編
1995年公開の第1作『ジュマンジ』では、ロビン・ウィリアムズ主演のもと、謎のボードゲームからジャングルの動物たちが現実世界へ飛び出してくる大騒動が描かれた。
これまで人間たちを吸い込んできたゲーム「ジュマンジ」が、今度はゲーム機を飛び出して現実世界へ。雪降るクリスマスの町を舞台に、前代未聞の冒険が幕を開ける。
解禁された予告編は、クリスマス・イルミネーションが輝く雪の町から幕を開ける。しかし、空は不気味な緑色の光に覆われ、住宅街をキリンの群れが悠々と横切り、ダイナーの前をダチョウの大群が疾走するなど、どこからどう見ても“ジュマンジ”な光景が現実世界を侵食していく。
かつてゲームの世界を冒険し、生還を果たした若者・スペンサーたちが駆け込んだダイナーで待っていたのは、なんとゲームのアバターであるはずのブレイブストーン博士本人。さらに、ルビー・ラウンドハウス（カレン・ギラン）、フランクリン・“ムース”・フィンバー（ケヴィン・ハート）、シェリー・オベロン教授（ジャック・ブラック）まで現実世界に勢ぞろいし、オベロンはひと言、「ここはジュマンジではない」。ゲームと現実の境界は、完全に崩壊してしまったのだ。
しかも彼らは“デモ設定”のままで、どこか様子がおかしい。そこへ巨大なサイがダイナーの壁をぶち破って乱入し、大パニックが発生。ゲームキャラクター特有の妙にぎこちない走り方で雪の町を駆け抜けるアバターたちや、雪道を爆走するカーチェイス、さらに車外へ飛び出したオベロンがトラックにはね飛ばされた直後、何事もなかったかのように「さあ出発だ！」と復活する“ゲームならでは”のギャグまで、笑いとアクションがノンストップで畳みかける。
この大混乱を収拾する方法はただ一つ。あふれ出したすべてをゲームの中へ“戻す”ことだ。果たしてスペンサーたちは暴走するジュマンジを封じ込め、平和なクリスマスの町を取り戻せるのか――。
映画『ジュマンジ／オープンワールド』は、12月25日より全国公開。