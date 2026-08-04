『君の好きは無敵』第4話 “杏奈”松本若菜が「好き」に目覚め、燃えに燃える
松本若菜が主演し、佐野勇斗が共演するドラマ『君の好きは無敵』（TBS系／毎週火曜22時）の第4話が今夜放送。杏奈（松本）が「好き」に目覚め、燃えに燃える。
【写真】『君の好きは無敵』第4話 杏奈（松本若菜）、「好き」に目覚める
本作は、キャラクタービジネス業界を舞台にした、「かわいい」と「好き」があふれるポジティブ＆パワフルなラブコメディ。「かわいい」も「好き」も理解できない元コンサル・草壁杏奈と、偏屈変人ワケありのキャラクターデザイナー・瀬尾深月（佐野）というちぐはぐな男女が、世界的ヒットキャラクターの誕生を目指して奮闘する姿を描く。世界中で愛されるキャラクターを数多く生み出してきた株式会社サンリオが取材協力を務める。
■第4話あらすじ
遂に新キャラクターが誕生し、「好き」に目覚めた杏奈。MERRYを退職した廣瀬（藤井隆）にも後押しされ、杏奈は「好き」にアクセル全開で突き進むことを決意。そして愛するこの新キャラクターのぬいぐるみを作り上げ、必ず大ヒットさせる！ と燃えに燃える。
一方の瀬尾は、淵野辺（中村隼人）との会話の中で、自分は杏奈に対して「やりがい搾取」をしているのではと思い悩むように。そこで新キャラクターのぬいぐるみ制作費を削ってでもきちんとした額のギャラを杏奈に支払おうとする。
「好き」に目覚めた杏奈と、冷静になっていく瀬尾。それぞれ大切なものを守りたいがためにすれ違っていく2人に、新キャラクターと♡を巡る大事件が待ち受けていた。
ドラマ『君の好きは無敵』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。
【写真】『君の好きは無敵』第4話 杏奈（松本若菜）、「好き」に目覚める
本作は、キャラクタービジネス業界を舞台にした、「かわいい」と「好き」があふれるポジティブ＆パワフルなラブコメディ。「かわいい」も「好き」も理解できない元コンサル・草壁杏奈と、偏屈変人ワケありのキャラクターデザイナー・瀬尾深月（佐野）というちぐはぐな男女が、世界的ヒットキャラクターの誕生を目指して奮闘する姿を描く。世界中で愛されるキャラクターを数多く生み出してきた株式会社サンリオが取材協力を務める。
遂に新キャラクターが誕生し、「好き」に目覚めた杏奈。MERRYを退職した廣瀬（藤井隆）にも後押しされ、杏奈は「好き」にアクセル全開で突き進むことを決意。そして愛するこの新キャラクターのぬいぐるみを作り上げ、必ず大ヒットさせる！ と燃えに燃える。
一方の瀬尾は、淵野辺（中村隼人）との会話の中で、自分は杏奈に対して「やりがい搾取」をしているのではと思い悩むように。そこで新キャラクターのぬいぐるみ制作費を削ってでもきちんとした額のギャラを杏奈に支払おうとする。
「好き」に目覚めた杏奈と、冷静になっていく瀬尾。それぞれ大切なものを守りたいがためにすれ違っていく2人に、新キャラクターと♡を巡る大事件が待ち受けていた。
ドラマ『君の好きは無敵』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。