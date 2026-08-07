スマホやPCが安く買える？ Googleと連携した注目企業「Back Market」とは

近年、スマートフォンやパソコンなどのデジタルデバイスの価格高騰が顕著になっています。スマートフォンの最新モデルは15万円〜20万円超えも珍しくなく、「買い替えたいけれど高すぎる」「かといって中古品はすぐに壊れないか不安」と悩む方も多いはず。そんな物価高時代の「第3の選択肢」として、世界中で急速に拡大しているのが「リファービッシュ品」です。そのリファービッシュ品の世界最大級マーケットプレイスが「Back Market（バックマーケット）」。最近ではGoogleとタッグを組んだことも話題になっています。古いパソコンをサクサクに復活させる「日本初のプロジェクト」や、リファービッシュ品のオトクな魅力に迫ります。

そもそも「リファービッシュ品」とは？ 中古品との違い

リファービッシュ品とは、一度回収されたデバイスを専門家が検査・修理・クリーニングし、すべての機能が正常に動作することを確認してから再販売される「整備済製品」のことです。フリマアプリやリサイクルショップの中古品とは異なり、です。日本ではまだ新しい言葉ですが、欧米での認知度はすでに約9割。フランスでは約3人に1人がすでにリファービッシュ品・中古品を使っているなど、現代のスタンダードな購入スタイルとして定着しています。魅力は価格だけではありません。Back Marketの場合は、全販売業者に28項目の品質チェックを義務付け、1年間の動作保証・30日間の返品保証・バッテリー容量保証を無料で自動付帯。新品の半額以下で買えるケースもありながら、安心感も両立しています。さらに、リファービッシュ品を1台選ぶことで新品製造時と比べてCO2排出量を約92%削減できます（※1）。お得に買って、結果的にエコにもなる。そんな選択肢です。

※1 2022年フランス環境エネルギー管理庁（ADEME）調べ

フランス発・世界17カ国展開、「Back Market」ってどんな会社？

2014年にフランスで創業したBack Marketは、創業からわずか8年で時価総額7,500億円超、現在は顧客数2,000万人超・17カ国展開のユニコーン企業へと成長。フランス政府が選ぶ有望スタートアップ「Next40」にも選出されました。日本には2021年に参入し、ソフマップをはじめ国内約70社の優良な販売・修理業者が出品中。独自の厳しい審査と品質管理のもと着実に存在感を高め、国内4大キャリアのひとつである楽天モバイルとの提携や、環境・社会への配慮を示す国際認証「B Corp」の取得も実現しています。

古いPCが蘇る魔法のUSB？ Back Market × Googleの新しい試み

そんなBack Marketが今回タッグを組んだのがGoogleです。両社が共同で取り組むのは、OSのサポート切れや動作の重さで使えなくなったパソコンを、もう一度現役復帰させるというプロジェクト。昨年10月のWindows 10のサポート終了により、世界で最大約4億台のPC（※2）がセキュリティ上のリスクや廃棄増加の危機に直面し、「まだ使えるのに捨てるしかない」という状況になっていた方も多いのではないでしょうか。

※2 米国の消費者擁護団体PIRGによる全世界推計情報（2025年4月）

「USBを挿すだけで、動かなくなった古いパソコンがよみがえる」。まるで魔法のような話ですが、それを実現するのがです。このUSBキーを古いPCに挿してOSをインストールするだけで、サポートが切れてしまったり、動作が重くて押し入れに眠っていたりするパソコンが、サクサク動く現役デバイスとして復活します。インストールされるのはGoogleが開発した「ChromeOS Flex」というOS。データ処理やセキュリティ管理をクラウド側で行うため、古いハードウェアでも動作が重くなりにくく、ウェブ閲覧や動画視聴、ドキュメント作成といった日常的な作業なら十分快適にこなせます。2026年3月にスペインで開催されたイベントでBack MarketとGoogleが共同発表し、欧米ではすでに展開されているこの取り組み。今回の日本上陸は、アジア初となります。

日本上陸を記念した先行プレゼント企画も実施

そして今回、日本市場での本格展開に先駆けて、Back Marketでは8月8日の「リユースの日」にちなんだSNS企画が実施されます。抽選で100名にこの「ChromeOS Flex インストールUSB」が当たる企画で、公式X（旧Twitter）から参加が可能です。2026年8月5日（水）11:00〜8月14日（金）23:59ChromeOS Flex インストールUSB（抽選100名）Back Market Japan公式X（ @BackMarket_JP ）をフォローし、対象投稿をリポストを参照

物価高の今こそ知っておきたい、「長く使う」という選択肢

日本に古くから根付いている「もったいない」という精神。Back Market Japanのアジア太平洋地域代表である山口亮氏は、「ChromeOS Flex USBキーは、まさにその精神を現代のテクノロジーで体現したプロダクトです」と語っています。「古くなったから捨てる」「新しいものを買い直す」という選択の前に、手元のパソコンやスマホを「長く使う」という選択肢に目を向けてみる。「長く使うを当たり前にする」ための第一歩は、意外と身近なところから始められるのかもしれません。まずは、押し入れで眠っているパソコンが再利用できるかどうか、チェックしてみてはいかがでしょうか。