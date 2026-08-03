全米を沸かせた歌と冒険のミュージカルアニメ『ダビデ 〜王になった少年〜』11月6日公開決定
Netflix全米1位、批評家サイト「ロッテントマト」で98％を記録した米国のミュージカル・アニメーション映画『DAVID』が、邦題を『ダビデ 〜王になった少年〜』として、11月6日より全国公開されることが決まった。併せて、本国版ティザーポスターと場面写真が解禁となった。
【写真】羊飼いの少年が“将来の王”に？ 映画『ダビデ 〜王になった少年〜』場面写真
本作は、羊飼いの少年ダビデが知恵と勇気だけを武器に巨大な戦士ゴリアテとの戦いを乗り越え、やがて人々を導く存在へと成長していく姿を描くミュージカル・アニメーション。
羊飼いの少年ダビデは、預言者サムエルによってひそかに“将来の王”として選ばれる。やがて巨人ゴリアテとの戦いに知恵と勇気だけを武器に挑み、民の英雄となるが、その名声は現王サウルの嫉妬を招き、命を狙われることになる。逃亡と試練の日々の中で、家族と仲間をアマレク人に奪われたダビデは深い自責に沈むが、母の言葉を思い出し、自らの原点を取り戻していく。捕らわれた人々の前で歌い始めるその瞬間、揺るぎない思いが人々に勇気を与え、運命を切り開く力となる。王冠ではなく“王国の魂”を守る者として―ダビデは、真の王へと歩みを進めていく。
監督フィル・カニンガムが長年温めてきた構想は、アフリカの大自然から受けたインスピレーションと、生命の力強さへのまなざしから生まれた。勇気を持つこと、自分を信じること、仲間を信じること、困難に立ち向かうこと、そして人をゆるし、愛すること―時代や国境を超えて響く普遍的なテーマを、誰もが楽しめるエンターテインメントとして結晶させた。
制作には世界32ヵ国・400名以上のアーティストが参加。実写とアニメーションを融合させたビジュアル、80名のオーケストラと24名の合唱団によるスケール豊かな音楽、国際的ソングライター陣による楽曲が、物語に深い息吹を与える。
アニメ映画『ダビデ 〜王になった少年〜』は、11月6日より全国公開。
【写真】羊飼いの少年が“将来の王”に？ 映画『ダビデ 〜王になった少年〜』場面写真
本作は、羊飼いの少年ダビデが知恵と勇気だけを武器に巨大な戦士ゴリアテとの戦いを乗り越え、やがて人々を導く存在へと成長していく姿を描くミュージカル・アニメーション。
監督フィル・カニンガムが長年温めてきた構想は、アフリカの大自然から受けたインスピレーションと、生命の力強さへのまなざしから生まれた。勇気を持つこと、自分を信じること、仲間を信じること、困難に立ち向かうこと、そして人をゆるし、愛すること―時代や国境を超えて響く普遍的なテーマを、誰もが楽しめるエンターテインメントとして結晶させた。
制作には世界32ヵ国・400名以上のアーティストが参加。実写とアニメーションを融合させたビジュアル、80名のオーケストラと24名の合唱団によるスケール豊かな音楽、国際的ソングライター陣による楽曲が、物語に深い息吹を与える。
アニメ映画『ダビデ 〜王になった少年〜』は、11月6日より全国公開。