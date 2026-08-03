『キングダム』飛信隊キャストが火を囲み本音トーク 山賢人の身体能力＆過酷な撮影秘話を告白
映画『キングダム 魂の決戦』（公開中）のキャストが撮影秘話を語るYouTube特別企画「キングダムキャンプ」が、東宝公式YouTubeチャンネルでスタートした。飛信隊の真壁刀義、田中美央、猪塚健太、武田航平が出演し、平成ノブシコブシの吉村崇がMCを務める。
【動画】“キングダムキャンプ”第1弾
本作は、原泰久による同名漫画（集英社「週刊ヤングジャンプ」にて連載中）を実写化した映画「キングダム」シリーズの最新作。原作屈指の人気エピソード「合従軍編」をもとに、秦国へ侵攻する六国連合軍と、国の存亡を懸けて迎え撃つ秦軍との大攻防戦を描く。7月17日に公開され、14日間で観客動員247万人、興行収入38億4000万円を突破した。
過去作では、出演者が酒を酌み交わしながら作品について語る「キングダム酒場」が配信されてきた。今回は舞台を屋外に移し、飛信隊の夜営を思わせるたき火を囲みながらトークを繰り広げる。
参加したのは、主人公・信（山賢人）が率いる飛信隊のメンバーを演じた4人。古参兵の沛浪（はいろう）役を真壁、副長・渕（えん）役を田中、本作から加わった松左（しょうさ）役を猪塚、河了貂（橋本環奈）を補佐する田孝（でんこう）役を武田がそれぞれ務めている。芸能界屈指の「キングダム」好きとして知られる吉村が進行役となり、笑いを交えながらキャストの本音を引き出していく。
第1弾では、田中の音頭で乾杯した直後、真壁が“将軍スタイル”の豪快な乾杯を披露。撮影時には連日40度近い暑さに見舞われたといい、キャストたちが過酷な現場を振り返る。
さらに、山の身体能力の高さが馬にまで伝わったというエピソードや、屈強なキャストが集まる現場ならではの役作りも披露。キャンプ場の暗闇で、何者かが竹を振り回すハプニングも起こる。
同企画は全3回。第1弾はすでに公開されており、第2弾は8月8日午後8時、第3弾は15日午後8時に配信される。
今後は、信と万極（山田裕貴）による名シーンが生まれるまでの舞台裏をはじめ、蒙恬（志尊淳）、王賁（神尾楓珠）、桓騎（坂口憲二）ら武将たちの魅力についてもトーク。「飛信隊に入っていなかったら、どの軍に入りたいか」という質問にも答える。
【動画】“キングダムキャンプ”第1弾
本作は、原泰久による同名漫画（集英社「週刊ヤングジャンプ」にて連載中）を実写化した映画「キングダム」シリーズの最新作。原作屈指の人気エピソード「合従軍編」をもとに、秦国へ侵攻する六国連合軍と、国の存亡を懸けて迎え撃つ秦軍との大攻防戦を描く。7月17日に公開され、14日間で観客動員247万人、興行収入38億4000万円を突破した。
参加したのは、主人公・信（山賢人）が率いる飛信隊のメンバーを演じた4人。古参兵の沛浪（はいろう）役を真壁、副長・渕（えん）役を田中、本作から加わった松左（しょうさ）役を猪塚、河了貂（橋本環奈）を補佐する田孝（でんこう）役を武田がそれぞれ務めている。芸能界屈指の「キングダム」好きとして知られる吉村が進行役となり、笑いを交えながらキャストの本音を引き出していく。
第1弾では、田中の音頭で乾杯した直後、真壁が“将軍スタイル”の豪快な乾杯を披露。撮影時には連日40度近い暑さに見舞われたといい、キャストたちが過酷な現場を振り返る。
さらに、山の身体能力の高さが馬にまで伝わったというエピソードや、屈強なキャストが集まる現場ならではの役作りも披露。キャンプ場の暗闇で、何者かが竹を振り回すハプニングも起こる。
同企画は全3回。第1弾はすでに公開されており、第2弾は8月8日午後8時、第3弾は15日午後8時に配信される。
今後は、信と万極（山田裕貴）による名シーンが生まれるまでの舞台裏をはじめ、蒙恬（志尊淳）、王賁（神尾楓珠）、桓騎（坂口憲二）ら武将たちの魅力についてもトーク。「飛信隊に入っていなかったら、どの軍に入りたいか」という質問にも答える。