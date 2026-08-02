クリスティアーノ・ロナウドの16歳息子、父とほぼ同じ身長に成長
ワールドカップでも注目を集めたサッカー・ポルトガル代表選手のクリスティアーノ・ロナウド（41）が、フォロワー数6.7億を誇るインスタグラムにて、16歳の息子と水着姿で並ぶショットを公開。「この親にしてこの子あり」「GOAT（史上最高）が2人」などと反響を呼んでいる。
【写真】並んで筋肉を見せつける父子 婚約者ジョージナを交えた3ショットも
日本時間7月31日の投稿で、ロナウドは16歳のクリスティアーノ・ロナウド・ジュニアと写る2ショットを公開。水着姿の二人は、ともにムキムキに鍛え上げた筋肉をアピールするポーズを取っており、父息子のプライドを感じさせる写真となっている。
キャプションには「Not yet（まだだな）」とつづったロナウドだが、コメントでは「ジュニアはすでに彼より大きい。皆も同意するだろ？」「現在VS未来」といった声も。しかし、その圧倒的な存在感に、多くのファンからは「筋肉」「2030年のワールドカップに向けて肉体をアピール」「GOATと将来のGOAT」「キングとジュニア」「41には見えないよ」などと反応が寄せられている。
代理母を通じて、ジュニアと双子のエヴァとマテオをもうけたロナウドは、2017年にグッチの店舗に務めていたジョージナ・ロドリゲス出会い、交際をスタート。アラナとベラという二人の娘をもうけ、昨年8月には婚約を明らかにした。この日の投稿では、黒いビキニ姿のジョージナが写る3ショットもシェアされており、ファンからは「素敵な家族」とコメントが寄せられた。
引用：「クリスティアーノ・ロナウド」Instagram（＠cristiano）
【写真】並んで筋肉を見せつける父子 婚約者ジョージナを交えた3ショットも
日本時間7月31日の投稿で、ロナウドは16歳のクリスティアーノ・ロナウド・ジュニアと写る2ショットを公開。水着姿の二人は、ともにムキムキに鍛え上げた筋肉をアピールするポーズを取っており、父息子のプライドを感じさせる写真となっている。
代理母を通じて、ジュニアと双子のエヴァとマテオをもうけたロナウドは、2017年にグッチの店舗に務めていたジョージナ・ロドリゲス出会い、交際をスタート。アラナとベラという二人の娘をもうけ、昨年8月には婚約を明らかにした。この日の投稿では、黒いビキニ姿のジョージナが写る3ショットもシェアされており、ファンからは「素敵な家族」とコメントが寄せられた。
引用：「クリスティアーノ・ロナウド」Instagram（＠cristiano）