『踊る大捜査線』シリーズ9作品の一挙放送決定！ 『室井慎次 敗れざる者』『生き続ける者』は地上波初
『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』（2012年）以来14年ぶりに人気シリーズ『踊る大捜査線』の新作映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』（9月18日公開）。このたび、新作映画を記念して、映画『踊る大捜査線』シリーズ全8作品とスペシャルドラマ1作品が、フジテレビ系のゴールデン帯にて一挙放送されることが決定した。
【動画】ユースケ・サンタマリアらおなじみのメンバーも集結 『踊る大捜査線 N.E.W.メトロポリスを駆け抜けろ！』予告
1997年1月期の連続ドラマとして放送された『踊る大捜査線』は、脱サラをして湾岸署刑事課に配属された異色の刑事、主人公・青島俊作（織田裕二）が、刑事の理想と現実とのギャップに困惑しつつも、正しいことをするために、真摯（しんし）に事件に向かっていく青島と仲間たちの物語を、時に熱く、時にユーモアを交えながら描く。
所轄の刑事・青島と本庁のキャリア組・室井慎次（柳葉敏郎）との“熱き友情”、警察内部の縦割り社会や上下関係にも触れ、最終話の番組平均視聴率は23.1％を記録するなど（※視聴率はビデオリサーチ調べ、関東地区・世帯）、圧倒的な支持を集めた。1998年に公開した『踊る大捜査線 THE MOVIE』が興行収入100億円超えのメガヒットを記録し、2003年公開の映画第2弾『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』は興行収入173億円を超え、公開から22年の間、実写日本映画No.1の座に君臨した。
これまでに公開した映画シリーズ8作品の累計興行収入は524.1億円、累計動員数3863万人を超え、長きにわたって日本のエンターテインメント界で存在感を放ってきた。そして映画『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』（2012年）の公開から14年を迎えた本日8月2日、新作公開に合わせて、映画全8作品、スペシャルドラマ１作品の放送が決まった。連続ドラマの初回放送から29年――。今もなお、愛され続ける『踊る大捜査線』の世界を堪能したい。
また、フジテレビ本社屋のイベント「お台場ファンライジング」内にて『踊る大捜査線 THE MUSEUM〜「踊る」の歴史を駆け抜けろ！〜』も開催中。テレビ放送と共に「踊る大捜査線シリーズ」の歴史を体感できる特別展でも「踊る」の世界を楽しむことができる。
『踊る大捜査線』シリーズシリーズ9作品の地上波放送スケジュールは以下の通り（いずれもフジテレビ系にて放送）。
■8月15日21時〜
映画『踊る大捜査線 THE MOVIE』
■8月22日21時〜
映画『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』
■9月5日20時〜
映画『踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ！』
■9月12日21時〜
スペシャルドラマ『踊る大捜査線 THE LAST TV サラリーマン刑事と最後の難事件』
■9月19日21時〜
映画『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』（2012年公開）
■9月26日21時〜
映画『交渉人 真下正義』
■10月1日21時〜
映画『容疑者 室井慎次』
■10月3日21時〜
映画『室井慎次 敗れざる者』 ※地上波初放送
■10月10日21時〜
映画『室井慎次 生き続ける者』 ※地上波初放送
【動画】ユースケ・サンタマリアらおなじみのメンバーも集結 『踊る大捜査線 N.E.W.メトロポリスを駆け抜けろ！』予告
1997年1月期の連続ドラマとして放送された『踊る大捜査線』は、脱サラをして湾岸署刑事課に配属された異色の刑事、主人公・青島俊作（織田裕二）が、刑事の理想と現実とのギャップに困惑しつつも、正しいことをするために、真摯（しんし）に事件に向かっていく青島と仲間たちの物語を、時に熱く、時にユーモアを交えながら描く。
これまでに公開した映画シリーズ8作品の累計興行収入は524.1億円、累計動員数3863万人を超え、長きにわたって日本のエンターテインメント界で存在感を放ってきた。そして映画『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』（2012年）の公開から14年を迎えた本日8月2日、新作公開に合わせて、映画全8作品、スペシャルドラマ１作品の放送が決まった。連続ドラマの初回放送から29年――。今もなお、愛され続ける『踊る大捜査線』の世界を堪能したい。
また、フジテレビ本社屋のイベント「お台場ファンライジング」内にて『踊る大捜査線 THE MUSEUM〜「踊る」の歴史を駆け抜けろ！〜』も開催中。テレビ放送と共に「踊る大捜査線シリーズ」の歴史を体感できる特別展でも「踊る」の世界を楽しむことができる。
『踊る大捜査線』シリーズシリーズ9作品の地上波放送スケジュールは以下の通り（いずれもフジテレビ系にて放送）。
■8月15日21時〜
映画『踊る大捜査線 THE MOVIE』
■8月22日21時〜
映画『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』
■9月5日20時〜
映画『踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ！』
■9月12日21時〜
スペシャルドラマ『踊る大捜査線 THE LAST TV サラリーマン刑事と最後の難事件』
■9月19日21時〜
映画『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』（2012年公開）
■9月26日21時〜
映画『交渉人 真下正義』
■10月1日21時〜
映画『容疑者 室井慎次』
■10月3日21時〜
映画『室井慎次 敗れざる者』 ※地上波初放送
■10月10日21時〜
映画『室井慎次 生き続ける者』 ※地上波初放送