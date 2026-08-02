『告白−25年目の秘密−』“爽太”松村北斗、夜のオフィスに潜入→大胆すぎる行動に騒然「え？もしかして」「8人目の別班説浮上」
松村北斗が主演するドラマ『告白−25年目の秘密−』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第4話が1日に放送され、爽太（松村）が夜のオフィスに潜入し、まさかの行動をとると、ネット上には「え？もしかして」「凄腕すぎるな…」「8人目の別班説浮上」といった反響が寄せられた。
【写真】オフィスに忍び込む爽太（松村北斗）『告白−25年目の秘密−』第4話より
野瀬化粧品のブランド事業部に勤務する雪村爽太は、初恋の人で上司の野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間、一途に片思い。そんな爽太の気持ちに気付かないまま、大好きだった亡き母を思い出して不覚にも爽太の胸で泣いてしまった麻里子。いつも困った時に現れて手を差し伸べてくれる爽太の存在を、麻里子もだんだん意識し始める。
警察が爽太に殺人容疑の目を向ける中、麻里子の笑顔を守りたい爽太は、彼女のトラウマとなっている25年前の誘拐未遂事件の真相を調べ続ける。麻里子を襲った連続誘拐犯・畑野悟（田中要次）と、麻里子の父で野瀬化粧品社長の野瀬銀次郎（石黒賢）に接点があったことを知った爽太は、銀次郎が事件に関わっていた可能性があると考えて彼の秘密を探ろうとする。
そんな中、銀次郎の秘書・浅井豪太（夙川アトム）が突然、交代。急に会社に姿を見せなくなった浅井を心配する麻里子に、銀次郎はただの休暇だと告げる。
その夜、爽太は誰もいないオフィスに忍び込み、浅井のデスクを物色。さらに、銀次郎の部屋にも侵入し、彼が使っているパソコンからメールの履歴を物色する。
その後、爽太は警備員が待機する部屋に入り込み、パソコンで防犯カメラの記録映像を編集。自身の姿を捉えた映像を削除して証拠を隠滅するのだった…。
オフィスに潜入した爽太の大胆すぎる行動が描かれると、ネット上には「優秀な企業スパイだよ、え？もしかして別班？？」「もうストーカーじゃなくて別班になれ」「爽太、やってることほぼ別班」「凄腕すぎるな…別班に入れそう」「8人目の別班説浮上」などの声が集まっていた。
【写真】オフィスに忍び込む爽太（松村北斗）『告白−25年目の秘密−』第4話より
野瀬化粧品のブランド事業部に勤務する雪村爽太は、初恋の人で上司の野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間、一途に片思い。そんな爽太の気持ちに気付かないまま、大好きだった亡き母を思い出して不覚にも爽太の胸で泣いてしまった麻里子。いつも困った時に現れて手を差し伸べてくれる爽太の存在を、麻里子もだんだん意識し始める。
そんな中、銀次郎の秘書・浅井豪太（夙川アトム）が突然、交代。急に会社に姿を見せなくなった浅井を心配する麻里子に、銀次郎はただの休暇だと告げる。
その夜、爽太は誰もいないオフィスに忍び込み、浅井のデスクを物色。さらに、銀次郎の部屋にも侵入し、彼が使っているパソコンからメールの履歴を物色する。
その後、爽太は警備員が待機する部屋に入り込み、パソコンで防犯カメラの記録映像を編集。自身の姿を捉えた映像を削除して証拠を隠滅するのだった…。
オフィスに潜入した爽太の大胆すぎる行動が描かれると、ネット上には「優秀な企業スパイだよ、え？もしかして別班？？」「もうストーカーじゃなくて別班になれ」「爽太、やってることほぼ別班」「凄腕すぎるな…別班に入れそう」「8人目の別班説浮上」などの声が集まっていた。