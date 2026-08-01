『名探偵プリキュア！』第27話「私、名探偵になりました。」、みんなで行方不明のコックを探そう
アニメ「プリキュア」シリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第27話「私、名探偵になりました。」が、あす8月2日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】記憶を取りもどしたくれあが仲間に加わる！ 第27話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
■第27話「私、名探偵になりました。」あらすじ
記憶を取りもどしたくれあ（声：長谷川育美）は、あんな（声：千賀）たちに手作りのタルトをふるまいながら「キュアット探偵事務所にいたのは本当だが、探偵ではなかった」と打ち明ける。おどろくあんなたちだったが、そこにレストランのオーナーが「コックが2日前から帰ってこない」と依頼にあらわれ、みんなで行方不明のコックを探すことになった。
あんなたちとレストラン「プリンセス・アルバート」にやってきたくれあは、パティシエとして働いて得た知識を活かし、オーナーや同僚に聞き込みを行う。給料日前でお金に余裕がなかったこと、まかないのシチューを食べ残して消えたことを聞き出し、コックの下宿に向かうと、ちょうどトランクを持って外へ出てきたコック本人に出会う。
コックは「仕事がイヤになって、気晴らしに旅行にでも行こうと思った」と話し、納得したあんなたちの前から去ろうとするが、その様子を見ていたくれあは「きらめいた！」と声をあげる。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
【動画】記憶を取りもどしたくれあが仲間に加わる！ 第27話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
記憶を取りもどしたくれあ（声：長谷川育美）は、あんな（声：千賀）たちに手作りのタルトをふるまいながら「キュアット探偵事務所にいたのは本当だが、探偵ではなかった」と打ち明ける。おどろくあんなたちだったが、そこにレストランのオーナーが「コックが2日前から帰ってこない」と依頼にあらわれ、みんなで行方不明のコックを探すことになった。
あんなたちとレストラン「プリンセス・アルバート」にやってきたくれあは、パティシエとして働いて得た知識を活かし、オーナーや同僚に聞き込みを行う。給料日前でお金に余裕がなかったこと、まかないのシチューを食べ残して消えたことを聞き出し、コックの下宿に向かうと、ちょうどトランクを持って外へ出てきたコック本人に出会う。
コックは「仕事がイヤになって、気晴らしに旅行にでも行こうと思った」と話し、納得したあんなたちの前から去ろうとするが、その様子を見ていたくれあは「きらめいた！」と声をあげる。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。