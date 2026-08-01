貧乏ゆすりをしてしまう心理的原因とは？メディカルドック監修医が解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「貧乏ゆすり」をしてしまう心理的原因はご存知ですか？考えられる病気も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

上田 雄大（医師）

貧乏ゆすりをしてしまう心理的原因

「気づくと足が揺れている」「やめようと思っても、無意識に貧乏ゆすりをしてしまう」そんな経験はありませんか。貧乏ゆすりは行儀の問題として指摘されがちですが、実は本人の意思とは関係なく起こることも多く、心の状態が深く関わっている場合があります。本記事では、貧乏ゆすりをしてしまう背景にある心理的な原因に焦点を当て、できるだけわかりやすく解説していきます。

不安や緊張の軽減

貧乏ゆすりは、無意識のうちに不安や緊張を和らげようとする心理的反応として起こることがあります。足を小刻みに動かすことで注意が分散され、精神的な落ち着きを保とうとする自己調整行動の一種と考えられています。

退屈・集中力低下への対処

長時間座っている状況や単調な状況が続くと、刺激不足を補うために起こる場合があります。足を動かすことで覚醒度を上げ、集中力を維持しようとする心理が背景にあります。

ストレスの発散

日常生活で感じるストレスやイライラを、無意識のうちに身体運動として発散しているケースもあります。運動ほど大きな動作ではないものの、一定のリズムで動かすことで気分が落ち着き、感情のコントロールにつながることがあります。

血流の促進

足を小刻みに動かすことで、ふくらはぎや太ももの筋肉が繰り返し収縮・弛緩し、血液を心臓へ押し戻す働きが促されます。長時間座りっぱなしの状態では血流が滞りやすく、冷えやだるさの原因になることがありますが、軽い貧乏ゆすりが下半身の循環改善に寄与する可能性があります。

むくみ予防

足の筋肉の収縮によって、下半身に滞留しやすい水分や老廃物の循環が促進されます。

特にデスクワークや長時間の移動後に起こりやすい足のむくみに対して、貧乏ゆすりのような軽い運動が、むくみの予防や軽減につながる場合があります。

エネルギー消費の増加

貧乏ゆすりは運動量としては小さいものの、完全に静止している状態と比べるとエネルギー消費はわずかに増加します。

集中力の維持

軽い身体運動が脳の血流を促し、覚醒度を高め、眠気防止や集中力の維持に役立つことがあります。特に午後の眠くなりやすい時間帯では、無意識の貧乏ゆすりが作業効率の低下を防ぐ自己調整行動として働いているケースも考えられます。

ストレス緩和

一定のリズムで体を動かすことが、精神的な緊張を和らげる効果があるとされています。貧乏ゆすりもその一種で、心を落ち着かせる自己調整行動として働くことがあります。

ここまで貧乏ゆすりについて紹介しました。ここでは「貧乏ゆすり」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

上田 雄大

貧乏ゆすりによる健康効果を期待して、回数や時間を意識して行う必要はありません。重要なのは、長時間同じ姿勢を続けないことや、日常生活の中で適度に身体を動かすことです。

無理に貧乏ゆすりを習慣化するのではなく、こまめに姿勢を変えたり、軽く体を動かしたりすることを心がけましょう。

まとめ

貧乏ゆすりは、不安や退屈、ストレスなど心理的要因から無意識に起こる行動と考えられています。血流促進などの側面がある一方、周囲への配慮や過度な継続には注意が必要です。

貧乏ゆすりの頻度が非常に多い場合や、痛み・違和感・睡眠障害などの症状を伴う場合には、生活習慣の見直しや、医療機関への相談を検討することが大切です。気になる変化がある場合は、自己判断せず、専門家の意見を参考にしましょう。

「貧乏ゆすり」と関連する病気は4個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

神経系の病気

精神・心療内科領域

むずむず脚症候群

不安障害

注意欠如・多動症（ADHD）

血液・代謝系

鉄欠乏性貧血

貧乏ゆすりは、心理的要因から無意識に起こってしまう症状と考えられていますが、内科的な原因によっても生じることがあります。

「貧乏ゆすり」と関連している、似ている症状は3個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

脚のだるさ・重さ

下肢の血行不良

筋肉のこわばり・緊張

下半身・下肢の血流の低下によってだるさや冷え、痺れ、違和感が生じたり、太ももやふくらはぎの筋肉の緊張によって足に不快感が生じて、無意識に足を動かすことで楽な状態にする行動として貧乏ゆすりが見られることがあります。

参考文献

Treatment of Restless Legs Syndrome and Periodic Limb Movement Disorder: Systematic Review and Meta-analysis｜American Academy of Sleep Medicine. 2024

Restless Legs Syndrome（むずむず脚症候群）｜米国国立神経疾患・脳卒中研究所（NINDS）

“貧乏ゆすり”がエクササイズに！ “健康ゆすり”『ジグリング』｜サワイ健康推進課

医学的にも注目される貧乏ゆすり（ジグリング）の健康効果｜足フミ健康ニュース