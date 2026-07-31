バドミントンの志田千陽選手＆五十嵐有紗選手のペアを解消することが31日に発表されました。

志田選手はマネジメントのAMDスポーツインターナショナル株式会社による発表を自身のInstagramに投稿しました。

「このたび、志田千陽・五十嵐有紗ペアは、ペアを解消することとなりました。ペア結成以来、互いに理想とするプレースタイルを追求しながら、より良い形を模索してまいりました。その中で、競技に対する考え方や今後の方向性を踏まえ、ペアを解消するという決断に至りました。これまで志田千陽・五十嵐有紗ペアを支えてくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。これからも、それぞれの歩みを温かく見守っていただくとともに、変わらぬ応援をいただけますと幸いです」と記されています。

ともにパリ五輪銅メダリストの両者。志田選手は松山奈未選手と女子ダブルスで、五十 嵐 選手は渡辺勇大選手と混合ダブルスでメダルを獲得。それぞれペアを解消し、昨年9月に新たなペアを結成し、結成3か月で 全日本総合 バドミントン 選手権大会で頂点をつかんでいました。