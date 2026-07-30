『夫婦と16歳』第5話 “美子”かたせ梨乃、妄想が膨らみ野村夫妻の“家族計画”をサポート
かたせ梨乃と豆原一成（JO1）がダブル主演を務めるドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時30分）の第5話が30日深夜に放送される。
【写真】紘（豆原一成）の隣には同僚・菜々子（北村優衣）の姿『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』第5話より
本作は『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名コミックを実写化したロマンティックホラー。“自認16歳美少女”の61歳おばさんが愛ゆえに暴走する狂気を描き出す。
■第5話あらすじ
結婚して一年が経つ野村紘（豆原）と冴（岡田結実）。そろそろ子どもがほしいという冴に対して、紘の表情は曇っていく。そんな中、冴から相談を受けた美子（かたせ）の妄想は膨らみ、二人の子どもを抱きたいとあらゆる手を尽くし始める…。
一方、冴からの期待にプレッシャーを感じている紘は、同僚の菜々子（北村優衣）からホテルに誘われる。新婚の野村夫妻に離婚の危機が忍び寄る。
ドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』はテレビ東京系にて毎週木曜深夜24時30分放送。
【写真】紘（豆原一成）の隣には同僚・菜々子（北村優衣）の姿『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』第5話より
本作は『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名コミックを実写化したロマンティックホラー。“自認16歳美少女”の61歳おばさんが愛ゆえに暴走する狂気を描き出す。
■第5話あらすじ
一方、冴からの期待にプレッシャーを感じている紘は、同僚の菜々子（北村優衣）からホテルに誘われる。新婚の野村夫妻に離婚の危機が忍び寄る。
ドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』はテレビ東京系にて毎週木曜深夜24時30分放送。