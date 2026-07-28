消防士足りず地元住民らが自ら消火活動… フランス南西部で続く山火事 火元の街は180軒以上が焼失 今夏4度目の熱波襲来でさらなる拡大の懸念も
フランスで続く山火事は発生からおよそ1週間が経ちますが、依然として鎮火に至っていません。南西部で発生した火災の火元の街を取材しました。
フランス南西部・ボルドー近郊で発生した山火事。ジロンド県とランド県では30か所以上で火災が発生したため消防士が足りず、地元住民らが自ら消火活動を行っています。
ジロンド県は「状況は概ね安定している」と発表していますが、被害は甚大です。
記者
「火元に近い街に来ています。この街では180軒以上が山火事で焼けたということです」
こちらの住宅街では現在、住民は全員避難していて無事ですが、副町長は当時の状況をこう話します。
ジロンド県 ル・ポルジュ町 ジャン・ラゼロビッチ副町長
「あっちの方から初日（22日）に熱風がやってきた。2日目には北西から炎が吹いて一気に焼けてしまった」
フランス気象局によりますと、28日からはこの夏4度目となる熱波が襲来する見通しで、南西部では気温が40℃に達すると予想されています。
乾燥による、さらなる火災の拡大が懸念されます。