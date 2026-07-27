「手元供養で持って帰るのは可能」火葬場で少しだけ遺骨を持ち帰ろうとして怒られた体験談の謎に迫る

「実はショックを受ける」元火葬場職員が明かす“火葬中の見学”が推奨されないリアルな理由

チャンネル情報

火葬場という場所を明確に伝える為、元火葬場職員が語る火葬場で起こっている実際の出来事や体験談をお伝えします。ショッキングな内容を含む恐れがある為、苦手な方は視聴をお控え頂きます様よろしくお願いいたします。