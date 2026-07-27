「『1歳未満は棺がない』は事実ではない」元火葬場職員が暴くSNS上の情報の危うさ
元火葬場職員の下駄華緒氏とパンダ企画氏が自身のYouTubeチャンネルで「一歳未満だと棺がないって本当？」を公開した。動画では、SNS上で囁かれている「1歳未満の小さな子どもが亡くなった場合、棺がない」という噂について、元火葬場職員の視点から事実と異なる点や、その背景にある知られざる実態について解説している。
動画の冒頭で両氏は、SNS上で見かけた火葬にまつわる奇妙な投稿について言及。「火葬中、頭蓋骨などが密閉されていて爆発するから、事前に穴を開けておく」といった海外発の過激な投稿を例に挙げ、事実とは異なる情報が出回っている現状を指摘した。
その上で、本題である「1歳未満が亡くなったら棺がないって本当？箱でいいと言われた」という疑問について検証。パンダ企画氏は「1歳未満といってもかなり幅広い」とした上で、「0歳児や1歳児であっても、60センチほどの小さな棺が用意されており、手持ちで台車に乗せて火葬を行っていた」と、棺が全くないという噂を真っ向から否定した。
一方で、妊娠週数が浅い死産児などの場合は、状況が異なると語る。「数十週未満の場合、手のひらサイズの紙製の棺や、様々な箱を使うことがある」と明かした。こうした非常に小さな遺体の場合、遺族から「少しでもお骨を残してほしい」という切実な願いが寄せられるという。そのため、遺骨が灰に埋もれたり、火葬の風で飛んでしまったりするのを防ぐべく、「副葬品を極力少なくし、紙箱の外側に飾って先に燃やす」といった、火葬場ならではの細やかな配慮が行われていることを説明した。
最終的に両氏は、SNSの投稿について「『1歳未満』という表現は幅広すぎるため、少し内容が雑になっているか、話を盛っているのではないか」と結論づけた。また、「自身も働き始めるまで死産児の火葬があること自体を知らなかった」と明かし、一般の人には想像しにくい世界だからこそ、あえて分かりやすい表現が使われたのだろうと推測して締めくくった。
動画の冒頭で両氏は、SNS上で見かけた火葬にまつわる奇妙な投稿について言及。「火葬中、頭蓋骨などが密閉されていて爆発するから、事前に穴を開けておく」といった海外発の過激な投稿を例に挙げ、事実とは異なる情報が出回っている現状を指摘した。
その上で、本題である「1歳未満が亡くなったら棺がないって本当？箱でいいと言われた」という疑問について検証。パンダ企画氏は「1歳未満といってもかなり幅広い」とした上で、「0歳児や1歳児であっても、60センチほどの小さな棺が用意されており、手持ちで台車に乗せて火葬を行っていた」と、棺が全くないという噂を真っ向から否定した。
一方で、妊娠週数が浅い死産児などの場合は、状況が異なると語る。「数十週未満の場合、手のひらサイズの紙製の棺や、様々な箱を使うことがある」と明かした。こうした非常に小さな遺体の場合、遺族から「少しでもお骨を残してほしい」という切実な願いが寄せられるという。そのため、遺骨が灰に埋もれたり、火葬の風で飛んでしまったりするのを防ぐべく、「副葬品を極力少なくし、紙箱の外側に飾って先に燃やす」といった、火葬場ならではの細やかな配慮が行われていることを説明した。
最終的に両氏は、SNSの投稿について「『1歳未満』という表現は幅広すぎるため、少し内容が雑になっているか、話を盛っているのではないか」と結論づけた。また、「自身も働き始めるまで死産児の火葬があること自体を知らなかった」と明かし、一般の人には想像しにくい世界だからこそ、あえて分かりやすい表現が使われたのだろうと推測して締めくくった。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
火葬場という場所を明確に伝える為、元火葬場職員が語る火葬場で起こっている実際の出来事や体験談をお伝えします。ショッキングな内容を含む恐れがある為、苦手な方は視聴をお控え頂きます様よろしくお願いいたします。