ガールズロックバンド「終末のダイヤモンド」のメンバー・MEIとしても活動するギタリストの猫月めいさんが亡くなった。親族が2026年7月26日にXで報告した。

「突然の出来事のため、ご連絡が行き届いていない場合もございます」

猫月さんは「元薬剤師」の経歴を持つ女性ギタリストだ。次世代ガールズバンドプロジェクト「BanG Dream！」や「艦隊これくしょん −艦これ−」の公式ガールズバンド「C2機関"1MYB"」などのギターを経て、26年7月6日には人気演奏系インフルエンサーたちが集結したガールズロックバンド「終末のダイヤモンド」のギタリストとしての活動を開始。7月29日にはファーストシングル「空気読むな！」の配信リリースを控えていた。

猫月さんのXアカウントは26日、「猫月めい 家族一同」の署名を添え、「このたび、猫月めいが永眠いたしましたことをご報告申し上げます」と報告した。

それによると、「突然のお知らせとなりましたことを深くお詫び申し上げますとともに、ご理解賜りますようお願い申し上げます」とし、「予定しておりました生誕ライブ及びバーイベントは中止とさせていただきます。チケットの払い戻し方法につきましては、準備が整い次第、後日あらためてご案内いたします」と案内した。

また、「現在、関係各所へのご連絡を順次進めております」といい、「突然の出来事のため、ご連絡が行き届いていない場合もございますが、何卒お待ちくださいますようお願い申し上げます」と呼びかけている。

バンド公式Xも同日、「突然のお知らせとなりますことを、深くお詫び申し上げます」と切り出し、「既にご家族からのご報告にもございます通り、終末のダイヤモンドのギタリスト、MEI（猫月めい）が急逝いたしました」と報告した。

今後については「関係各位と協議の上、改めてご案内申し上げます」としている。

前日夜、ソロライブでの撮影ルールを紹介したばかり

死因などは明らかにされていない。訃報が伝えられる前日夜まで、猫月さんはXを更新していた。本人のものとみられる最後の投稿は、25日20時43分頃に行われていた。

猫月さんは29日に予定していた初のソロライブを前に、ライブ中の撮影ルールについて「ちゃんと説明できていなかったのでまとめます！」とポスト。

そのなかで、「SNSアップは写真のみでお願いします（盛れてるやつ頼むで）」「動画の投稿は禁止とさせてください（でもいい感じの撮れたー！ っていうのあったらDMでこそっと送って欲しいです）」など、ユーモアを交えてつづっていた。

また、24日の投稿では、グリーンのメッシュが入ったロングヘアに、蜘蛛の巣のようなデザインのトップスを身にまとった自撮り写真を公開。元気そうな姿を見せていた。

ファーストシングルのリリースや初のソロライブを控えた中での突然の訃報に、SNSでは「昨日の夜まで普通にポストしてたのにどうして？」「突然すぎて信じられない、ライブで会えるのを楽しみにしてたのに」など、悲しみの声が相次いでいる。