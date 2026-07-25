【全AIモデルで1位獲得】アンソロピック「Claude Opus 5」公開！ Fable 5に匹敵する性能でコストは半分、Claude Codeに即実装！
YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【全AIモデルで1位獲得】アンソロピック「Claude Opus 5」公開！ Fable 5に匹敵する性能でコストは半分、Claude Codeに即実装！」と題した動画を公開した。動画では、Anthropic（アンソロピック）の最新AIモデル「Claude Opus 5」の概要や活用事例について解説している。
2026年7月25日にリリースされた「Claude Opus 5」は、コーディングやAIエージェントの作業に強いモデルだ。最大の特徴について、動画では、最上位モデルである「Claude Fable 5」に近い性能を、タスクあたり約半分のコストで実現できる点だと説明した。ソフトウェア開発やデバッグ、コードレビューなどの分野で大きく性能が向上しており、AIの総合的な性能を測るベンチマークにおいては、公開されている全AIモデルの中で最高スコアを獲得したと報告している。一方で安全設計も強化されており、プログラムの脆弱性を発見できる能力を持ちつつも、サイバー攻撃に悪用しにくい仕組みになっているという。
提供範囲については、有料ユーザー向けの公式チャット「Claude」をはじめ、AIエージェントの「Claude Code」や、デザインツールの「Claude Design」で利用できる。API価格は100万入力トークンあたり5ドル、100万出力トークンあたり25ドルで、前モデルの「Claude Opus 4.8」と同じ価格に設定されている。
動画の後半では具体的な活用事例を紹介。「Claude」にテキスト原稿を読み込ませて5枚のスライド資料を自動生成する様子や、「Claude Code」でプロンプトから3Dフライトシミュレーターゲームのコーディングを実行し、ブラウザ上で動作させる様子が実演された。さらに「Claude Design」を利用し、台本から約30秒のアニメーション動画を作成するデモンストレーションも披露している。
「Claude Opus 5」は、CursorやLovableなどの外部プラットフォームにも即日実装されており、多様な環境で体験可能な状態となっている。動画では動画の概要欄に関連ツールへのリンクを記載していると案内し、「ぜひ自分の手で試してみてください」と視聴者へ呼びかけた。
2026年7月25日にリリースされた「Claude Opus 5」は、コーディングやAIエージェントの作業に強いモデルだ。最大の特徴について、動画では、最上位モデルである「Claude Fable 5」に近い性能を、タスクあたり約半分のコストで実現できる点だと説明した。ソフトウェア開発やデバッグ、コードレビューなどの分野で大きく性能が向上しており、AIの総合的な性能を測るベンチマークにおいては、公開されている全AIモデルの中で最高スコアを獲得したと報告している。一方で安全設計も強化されており、プログラムの脆弱性を発見できる能力を持ちつつも、サイバー攻撃に悪用しにくい仕組みになっているという。
提供範囲については、有料ユーザー向けの公式チャット「Claude」をはじめ、AIエージェントの「Claude Code」や、デザインツールの「Claude Design」で利用できる。API価格は100万入力トークンあたり5ドル、100万出力トークンあたり25ドルで、前モデルの「Claude Opus 4.8」と同じ価格に設定されている。
動画の後半では具体的な活用事例を紹介。「Claude」にテキスト原稿を読み込ませて5枚のスライド資料を自動生成する様子や、「Claude Code」でプロンプトから3Dフライトシミュレーターゲームのコーディングを実行し、ブラウザ上で動作させる様子が実演された。さらに「Claude Design」を利用し、台本から約30秒のアニメーション動画を作成するデモンストレーションも披露している。
「Claude Opus 5」は、CursorやLovableなどの外部プラットフォームにも即日実装されており、多様な環境で体験可能な状態となっている。動画では動画の概要欄に関連ツールへのリンクを記載していると案内し、「ぜひ自分の手で試してみてください」と視聴者へ呼びかけた。
YouTubeの動画内容
関連記事
知っておきたいAI動画制作の最前線。テキスト指示から本格動画を作る無料スキル「HyperFrames」の全貌
【デザイン制作が激変】AIデザイナー「Claude Design」完全攻略！アプリ・Webサイト・スライド資料・アニメ動画をAIで作る方法！
NotebookLMが『Gemini Notebook』にリニューアル！ 自らコードを書いて複雑な分析まで実行可能に、Gemini連携機能を完全解説！
チャンネル情報
※管理人：ミライ※すべてソースを基に制作しています