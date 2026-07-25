ダレノガレ明美、ナシ“盗難被害”の支援終了を報告「予想を大きく上回る速さで目標金額を達成」
モデル・タレントのダレノガレ明美（36）が25日、自身のXを更新。福岡県うきは市で収穫間際のナシ約5000個が盗難被害を受けたとの報道を受け、24日に始めた梨園への支援金の受付について、目標を上回る善意が集まったとして終了することを報告した。
【画像】支援を表明したダレノガレ明美の投稿全文
ダレノガレは「このたびは、温かいご支援を賜り、誠にありがとうございました」と報告。「皆さまのおかげで、予想を大きく上回る速さで目標金額を達成することができました」と伝えた。
続けて「当初は8月31日まで受付を予定しておりましたが、目標達成に伴い、急遽支援金の受付を終了させていただきます」と説明。「お預かりした支援金は、福岡県うきは市の梨農園・佐々木さん、ならびにわさび農家・浅田さんへ、責任を持って寄付いたします」と伝えた。
「また、目標金額を上回るご支援をいただいておりますため、超過分の支援金につきましては、寄付先が決まり次第、改めてご報告いたします。今後も、お預かりした支援金は責任を持って管理し、透明性を大切にしながら、最後までご報告を続けてまいります」とした。
「改めまして、皆さまの温かいご支援とご協力に心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。
【画像】支援を表明したダレノガレ明美の投稿全文
ダレノガレは「このたびは、温かいご支援を賜り、誠にありがとうございました」と報告。「皆さまのおかげで、予想を大きく上回る速さで目標金額を達成することができました」と伝えた。
「また、目標金額を上回るご支援をいただいておりますため、超過分の支援金につきましては、寄付先が決まり次第、改めてご報告いたします。今後も、お預かりした支援金は責任を持って管理し、透明性を大切にしながら、最後までご報告を続けてまいります」とした。
「改めまして、皆さまの温かいご支援とご協力に心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。