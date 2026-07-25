M-1連覇・松井ケムリがまさかの絵本作家に…「ツッコミは子どもの成長にいいトレーニング」初絵本『ちがうちがう』に込めた“子どもが笑うボケ”とは

令和ロマンの松井ケムリが、自身初となる描き下ろし絵本『ちがうちがう』（2026年7月24日発売）を刊行した。神様が間違えて作った“ちょっとおかしな世界”を舞台に、少年が次々とツッコミを入れていく異色の一冊だ。

【画像】思わず「かわいい～」との声が上がるケムリの画力

絵本づくりを通して見えてきた、漫才と絵本における“笑い”の違い。そして一児の父となって気づいた「子どもにウケる笑い」の正体。創作の裏側から子育て観、人生を変えた失敗談まで、松井さんにじっくり話を聞いた。

漫才と絵本…“笑い”の違いは？

――絵本『ちがうちがう』のアイデアはどのようにして生まれたのですか？

松井ケムリ(以下、同) 「ツッコミを軸とした絵本を描きたい」っていう考えがまず先にあって、そのうえでボケを考えました。子どもが絵本を読むうえで、どうやったら自然にボケを創造できるか考えたとき、「神様が作った世界に子どもが入ったらいいんじゃないか」って思い至って作りました。

――少年・ただしくんのテンポのいいツッコミに思わず笑ってしまう内容でしたが、漫才と絵本では、笑いを作る工程はどう違いましたか？

全然違いますね。漫才は、ボケを言ったあとにコンマ数秒の間があって、ツッコミが入る。お客さんはボケを完全に理解する前にツッコミを聞くことで、「そういうことか」とボケの理解が促されて、笑いが増幅する。でも絵本は、絵を見ながら自分のペースで読めるんで、ボケを自分だけで理解できる。その笑いの生まれ方が、漫才とは明確に違いますね。

――それでも今回、あえて“ツッコミ役”を登場させたのは？

この絵本はツッコミで笑ってほしいわけではないんです。ツッコミはあくまで楽しみ方の一つであって、笑いの本質はボケそのものにあると思っています。本来、絵本にはツッコミって必要ないんですけど、それでもあえて入れたのは、自分にとって一つの挑戦でもありました。

大人と子どもの“ウケる笑い”の違い

――漫才師であり一児の父でもある松井さんが考える、“大人にウケる笑い”と“子どもにウケる笑い”の違いを教えてください。

子どもって知らないことで笑うことが大人と比べて圧倒的に多いんですよ。「なんだこの音？」とか「なんだその顔！」みたいな。大人も本来、その能力は備わっているはずなんですけど、大人になると知らないことの方が少なくなるので、あんまり笑わないんですよ。そういった違いは、自分が父親になって気づきましたね。

――今回、そのような気づきを絵本に反映させた部分はありましたか？

ほぼ反映させてますね。子どもが現実では絶対見たことがないものをボケとして絵にしているので。「こうしたら笑うかな」っていう感覚は、自分の子どもから得た部分が大きいですね。

――過去のインタビューで、子どもの成長に「本ってマジ大事」と語っていらっしゃいましたが、「ツッコミ」も子どもの成長に必要な感覚だと思いますか？

必要というか、いいトレーニングになると思います。この絵本で例えると、象が「ペロン」って鳴くことに対し、「鳴き声が違うよ」「象はパオーンって鳴くんだよ」ってツッコまなきゃいけないんですよ。だから「ツッコミ」って事象を抽象化して言語化するトレーニングになりますよね。

――もちろん、この絵本をお子さんにも読ませたいですか？

そうですね。メッセージ性のある内容ではないけど、絵自体も細かいし、本を楽しむための集中力を養ってほしい。この絵本自体はそんなに集中力がいらないので、本を読むハードルが下がる一冊になればいいなって思います。

――ちなみに、絵本を読んだ相方・くるまさんの反応は？

「めっちゃいい」「っぽい！」「売れそう」って言ってました（笑）。

ケムリの子ども時代の壮大な勘違い

――今回の絵本の内容は“間違い探し”でもありますが、大人になって振り返ると、「子どものころ、こんな勘違いをしていたな」という経験はありますか？

一番大きな勘違いは、小学６年生の頃ですね。僕は小学校まで公立で、中学からは私立に進学したんですけど、中学受験ってそれまでの人生で初めて「結果次第で、この先の人生が変わる」出来事だった。小６の自分にはそれが理解できなくて。小学校って小１の次は小２、小３って当たり前のように進級してたんで、「この先どうなるか分からない」「未来が見えないってことは…俺死ぬのかもしれない」と本気で勘違いしていました(笑)。

――それは壮大な勘違いですね(笑)。

大人になってみて、「子どもの頃、思い描いていた大人とは違ったな」ってこともいっぱいあるじゃないですか。大人でもめっちゃサボるし、好き嫌いも激しいし…。そう思うと、大人って子どもとあんまり変わらないかもなって。

――絵本の内容の“間違い”にちなんで、人生で一番大事だったと思う失敗はありますか？

それはやっぱり大学受験じゃないかな。現役で全ての大学に落ちたので、浪人時代めっちゃ勉強したんですけど、それが自分の中でちょっとした成功体験になってますね。「やろうと思えば、ここまで勉強できるんだな」って。

あの頃、なんであそこまで追い込んで勉強できたか分からないですけど、周囲と比べて劣等感があったのかもしれません。でも「自分はいざとなれば、コツコツ努力できる才能があるんだ」と思えるようになったことが、精神的に今でもいい方向へ転がっている気がします。

――絵本づくり以外に今後、挑戦してみたいジャンルはありますか？

まずはベストジーニスト賞！ でもこれ去年10月から言いすぎてて、もらえない気がするんだよな。っていうか、もうぱーてぃーちゃん信子とかに決まってるんじゃないかな(笑)。あとは、ダイエット！ ダイエットはしたいですね。

――創作ジャンルに関してはどうでしょう？

そうですね、YouTubeでゲーム実況ができるようになりたいですね。

――ゲームはお好きなんですか？

好きじゃないですよ。でもゲーム実況ができるのって、現代のタレントが生き抜くうえで、結構大切なスキルだと思ってて、一つの死角なんじゃないかと。ゲームをしながら、コメント欄を拾いつつ、喋り続けるのって結構大事な気がしてて、「あの才能はいいよな～」って思ってます。自分にはその才能がうっすらあるような気はしてるんですよ。でも実況する時間が今はないんですけどね…。

――最後に絵本づくりを通して、自身が成長したことを教えてください。

子どもの視座に立つ練習ができたことですかね。個人的には今も正しく立てているか分からないし、トライ＆エラーが必要なんでしょうけど、そういう経験を得たっていうのが、一つ大きく成長した点だと思いますね。

取材・文／木下未希 撮影／井上たろう

『ちがうちがう』（集英社）

松井ケムリ

2026年7月24日発売予定

1980円（税込）

34ページ

◆◆松井ケムリが描き下ろした初絵本◆◆

Ｍー１グランプリ連覇などでお馴染みの令和ロマンの松井ケムリ。

2025年6月に第一子が誕生したパパ芸人が自ら描き下ろした絵本です。松井ケムリ自ら描いたおもしろおかしいキャラクターやイラストが満載。

神様が間違えて作ったおかしな世界を小さな少年が正していく親子で楽しめるストーリーとなっています。

水中で泳ぐライオン、地上を走るサメ、キバの生えたパンダ、ぐにゃぐにゃの公園、四角いフルーツ……ちょっと不思議でおかしな世界に「ちがうよ！」とやさしくツッコミ！

読み聞かせしながら「どこが間違っているかな？」と楽しく考える１冊です。