マフィア梶田が、「【雑談】NIKKE痛車で横浜ドライブ！車内トーク編【with世界くん】」を公開した。EXILE／FANTASTICSの世界とカメラマンのヤマザキデルスを乗せ、『勝利の女神：NIKKE』仕様の痛車で横浜をドライブ。車内では、アメ車の魅力やゲーム談義に加え、ヤマザキデルスの祖父に関する驚きの事実も明かされた。

動画序盤、マフィア梶田は、愛車「ダッジ・チャレンジャー SRT デーモン」を『NIKKE』仕様にした理由について、「他の人間がやらないような使い方をしたかった」と説明。マッスルカーと美少女キャラクターを組み合わせ、「世界唯一の男になってやろう」と考えたという。

さらに、先代の愛車であるヘルキャットに乗っていた際、後方から追突されたエピソードも披露。自身は無傷だったものの、車が廃車になった悔しさから、人生で一度は言ってみたかったセリフを叫んだと明かし、車内は笑いに包まれた。

中盤では、世界が18歳の頃、「免許を取るか、ニューヨークに行くか」という二択でニューヨークを選んだため、現在も免許を持っていないと告白。「一緒にドライブとかツーリングとかしたい」と、免許取得への憧れを口にした。

そんな中、ヤマザキデルスが「私のおじいちゃんがフェラーリ作ってたんですよ」と告白。イタリア側の祖父が1980年代に「F40」の開発やデザイン設計に携わっていたことを明かし、マフィア梶田も「とんでもない名車作ってて何！？」と驚きの声を上げた。

その後は、横浜の景色を楽しみながら、『NIKKE』のキャラクターや世界観についてトーク。ドライブの終盤には、マフィア梶田が世界を北海道でのツーリングに誘うなど、意気投合した様子を見せていた。

YouTubeの動画内容

01:15

NIKKE痛車にした理由「世界唯一の男になってやろう」
04:47

追突事故で大激怒「おいコラァ！お前免許持ってんのか！！」
06:27

ヤマザキデルスの衝撃告白！祖父はフェラーリ「F40」の開発者
08:35

横浜ドライブを楽しみながらディープな『NIKKE』トーク
15:31

次回は北海道ツーリングへ？意気投合する二人

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