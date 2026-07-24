【26日01:59まで】楽天お買い物マラソンの買い回りに1,000円のデジタルチケットが便利

7月26日（日）01:59まで、楽天お買い物マラソンが開催中。特に7月25日は、「楽天お買い物マラソン」の“ショップ買いまわり”でポイント最大10倍のチャンスに加えて、「5と0のつく日」のポイント＋1倍も加算され、ポイントがザクザク貯まる最強の一日です。今回は、1,000円ぴったりで無駄なくショップ買い回りの条件をクリアでき、使いたいときに使える便利なデジタルチケットをご紹介。ラストスパートでポイントを大量にゲットしましょう！

デジタルチケット「楽券」とは？

「楽券（らっけん）」は楽天市場で購入し、スマホで利用できるデジタルチケットです。購入から最短40分で発券され、「注文内容ご確認（自動配信）」メールを確認して「my楽券」のページを開き、購入したチケットをチェック。「my楽券」のページの「チケットを使う」からチケット画面を提示すれば使用できます。ギフトにも喜ばれますよ。

人気チェーン店の「楽券」まとめ

「サーティワン」のデジタルギフト 1,000円分

【楽券】ファミリーマート デジタルギフト 1,000円分【数量限定】

【楽券】コメダ珈琲店 デジタルギフト 1,000円分

【楽券】丸亀製麺 デジタルギフト 1,000円分

【楽券】ローソン デジタルギフト 1,000円分

【楽券】大戸屋 デジタルギフト 1,000円

【楽券】タリーズ デジタルギフト 1,000円分

【楽券】吉野家 デジタルギフト 1,000円分