2027年5月に創業50周年を迎える回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、本ズワイガニや丸ズワイガニが楽しめる新キャンペーン「極上かに」フェアを7月24日から期間限定で開催します。50周年を迎えるにあたり、日ごろの感謝の気持ちを込めて、うまみが詰まったかに身をぜいたくに使用した「かに身軍艦（一貫）」を全店特別価格110円（以下、税込み）で販売します。

【写真】ほたても大ぶり！ シャリより大きい大とろも！ フェア商品を一挙にチェック！

キャンペーンでは、本ずわいがにの開きと爪下、かに身が一度に味わえる「かに三種盛り」（420円）、丸ずわいがにの棒肉と爪下のセット「丸ずわいがに二種盛り」（380円）のほか、「たらばがに軍艦」（380円）、「カンジャンケジャン」（200円）も発売。

さらに、「土用の丑の日」にちなみ、同月26日から28日の期間に「ミニうな丼」（280円）も登場します。

また、「かに身軍艦（一貫）」はQRクーポンサービスの対象商品で、事前にQRコードを読み取り、クーポンを取得すると、フェア期間中は一皿分が無料になります。

※価格は店舗によって異なります。