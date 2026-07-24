茹でる塩不要、ポン酢だけで味が決まる絶品「ネギぽんペペロンチーノ」
料理YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【和風パスタ】味ぽんだけで決まる！ネギぽんペペロンチーノが安上がりで旨すぎた。」と題した動画を公開しました。材料費約130円、味付けはポン酢だけという驚くほどシンプルで手軽な和風パスタの作り方を紹介しています。
パスタを茹でる際、ポン酢の塩気が強いため「塩なしでOK」というのがこのレシピの特徴です。これにより、塩加減で失敗する心配がなくなります。
フライパンにたっぷりのオリーブオイルと刻んだニンニクを入れ、弱火でじっくりと香りを引き出します。ニンニクがきつね色になる前に長ネギを加え、「ペペロンチーノとネギ油の良いとこ取り」をイメージしてネギの香りをオイルに移していくのがポイントです。そこにパスタの茹で汁とミツカン「味ぽん」を加え、ソースを仕上げます。固めに茹でたパスタを投入し、中火でしっかりとソースを吸わせたら、最後に「追いオイル」をして完成です。
身近な調味料だけで簡単にプロの味を再現できる「ネギぽんペペロンチーノ」。このレシピをベースに様々な具材でアレンジも楽しめるので、ぜひ今日のランチや夕食に試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・長ネギ 1/3本
・ニンニク 2かけ
・オリーブオイル 大さじ2（＋仕上げの追いオイル適量）
・パスタ 100g
・輪切り唐辛子 小さじ山盛り1程度
・パスタの茹で汁 50ml
・ミツカン 味ぽん 大さじ2
［作り方］
1. 長ネギを粗みじん切りにし、ニンニクをみじん切りにする。
2. 冷たいフライパンにニンニクとたっぷりのオリーブオイル（大さじ2ほど）を入れ、弱火で加熱する。
3. 鍋でお湯を沸かし、塩を入れずにパスタ（100g）を茹で始める。
4. フライパンのニンニクがふつふつと泡立ってきたら輪切り唐辛子を加え、引き続き弱火でじっくり加熱する。
5. ニンニクがきつね色になる前に長ネギを加え、弱火のままオイルに馴染ませて香りを移す。
6. パスタの茹で汁（50ml）を加え、全体をざっと混ぜ合わせる。
7. 味ぽん（大さじ2）を加え、よく混ぜてソースを仕上げる。
8. 固めに茹でたパスタをフライパンに投入し、中火で絡めてパスタにソースを吸わせる。
9. 最後に仕上げのオリーブオイル（追いオイル）を回し入れ、さっと和えてお皿に盛り付ける。
パスタを茹でる際、ポン酢の塩気が強いため「塩なしでOK」というのがこのレシピの特徴です。これにより、塩加減で失敗する心配がなくなります。
フライパンにたっぷりのオリーブオイルと刻んだニンニクを入れ、弱火でじっくりと香りを引き出します。ニンニクがきつね色になる前に長ネギを加え、「ペペロンチーノとネギ油の良いとこ取り」をイメージしてネギの香りをオイルに移していくのがポイントです。そこにパスタの茹で汁とミツカン「味ぽん」を加え、ソースを仕上げます。固めに茹でたパスタを投入し、中火でしっかりとソースを吸わせたら、最後に「追いオイル」をして完成です。
身近な調味料だけで簡単にプロの味を再現できる「ネギぽんペペロンチーノ」。このレシピをベースに様々な具材でアレンジも楽しめるので、ぜひ今日のランチや夕食に試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・長ネギ 1/3本
・ニンニク 2かけ
・オリーブオイル 大さじ2（＋仕上げの追いオイル適量）
・パスタ 100g
・輪切り唐辛子 小さじ山盛り1程度
・パスタの茹で汁 50ml
・ミツカン 味ぽん 大さじ2
［作り方］
1. 長ネギを粗みじん切りにし、ニンニクをみじん切りにする。
2. 冷たいフライパンにニンニクとたっぷりのオリーブオイル（大さじ2ほど）を入れ、弱火で加熱する。
3. 鍋でお湯を沸かし、塩を入れずにパスタ（100g）を茹で始める。
4. フライパンのニンニクがふつふつと泡立ってきたら輪切り唐辛子を加え、引き続き弱火でじっくり加熱する。
5. ニンニクがきつね色になる前に長ネギを加え、弱火のままオイルに馴染ませて香りを移す。
6. パスタの茹で汁（50ml）を加え、全体をざっと混ぜ合わせる。
7. 味ぽん（大さじ2）を加え、よく混ぜてソースを仕上げる。
8. 固めに茹でたパスタをフライパンに投入し、中火で絡めてパスタにソースを吸わせる。
9. 最後に仕上げのオリーブオイル（追いオイル）を回し入れ、さっと和えてお皿に盛り付ける。
YouTubeの動画内容
関連記事
【禁断の卵とじ】とろとろ卵が麺に絡む！カップヌードルミニで作る究極の「カプヌ重」
包丁不要＆レンジで完成！余った惣菜餃子を絶品うどんに魔改造する裏ワザ
【海苔ペペ】桃屋のごはんですよ！でペペロンチーノが革命的なウマさに！これはハマる人が続出？
チャンネル情報
短い動画ばかりなので、いつも見ている動画の箸休め的存在にしていただけたら幸いです。