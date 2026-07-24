「スープが完全にアポロ」イチゴ豚骨ラーメンの悲劇。ピンク色のスープにドン引き…
YouTubeチャンネル「パジメ | Pajime」が、「【炎上覚悟】不味すぎて食べられない衝撃のラーメンを食べた正直な感想…【イチゴ豚骨ラーメン】」と題した最新動画を公開した。福岡土産として手渡された前代未聞の「あまおうラーメン」を作り、その強烈すぎる個性的な味わいに悶絶する様子が反響を呼んでいる。
事の発端は、覆面姿の友人が投稿者に手渡した可愛らしいパッケージの「あまおうラーメン」。豚骨スープに福岡特産の苺「あまおう」を掛け合わせるという、正気の沙汰とは思えない斬新すぎる特産品に、投稿者も「誰が考えたんですかこんなの」と苦笑いを見せる。
普段は彼女に料理を任せきりで全くキッチンに立たないという彼だが、今回は自らエプロンを着けて調理を開始した。
しかし、付属の粉末スープを開封した瞬間、事態は急変する。
「すっげー苺の匂いがする」「アポロ（チョコレート）やん」と、ラーメンから漂うはずのないお菓子のような甘い香りに、二人は顔を見合わせる。
完成した毒々しいピンク色のスープを恐る恐る一口飲むと、あまりのミスマッチに投稿者は悶絶。「鼻をつまんだらいける」と必死に箸を進めようとするも、強烈な甘さと豚骨の獣臭が混ざり合ったカオスな味に「これちょっと無理かな」とついに本音をこぼした。
さらに、その場にいた彼女にも一口勧めようとするが、部屋に立ち込める異臭に「変な匂いするもん」「ダメ」と即座に拒絶されてしまう始末。投稿者は「あまおうラーメンのせいでオレ達が別れるかもしれない」と冗談交じりに嘆き、キッチンは大きな笑いに包まれた。
動画の終盤では、友人がレトロゲームのキャラクターに扮する小ネタを披露するなど、終始和やかな雰囲気で進行していく。
奇抜すぎるご当地ラーメンに翻弄されながらも、友人や彼女との仲睦まじい関係性が伝わってくるユーモア溢れるドタバタ劇。見ているだけで甘い匂いが漂ってきそうな「ピンク色の豚骨スープ」の全貌は、ぜひ動画でチェックしてほしい。
事の発端は、覆面姿の友人が投稿者に手渡した可愛らしいパッケージの「あまおうラーメン」。豚骨スープに福岡特産の苺「あまおう」を掛け合わせるという、正気の沙汰とは思えない斬新すぎる特産品に、投稿者も「誰が考えたんですかこんなの」と苦笑いを見せる。
普段は彼女に料理を任せきりで全くキッチンに立たないという彼だが、今回は自らエプロンを着けて調理を開始した。
しかし、付属の粉末スープを開封した瞬間、事態は急変する。
「すっげー苺の匂いがする」「アポロ（チョコレート）やん」と、ラーメンから漂うはずのないお菓子のような甘い香りに、二人は顔を見合わせる。
完成した毒々しいピンク色のスープを恐る恐る一口飲むと、あまりのミスマッチに投稿者は悶絶。「鼻をつまんだらいける」と必死に箸を進めようとするも、強烈な甘さと豚骨の獣臭が混ざり合ったカオスな味に「これちょっと無理かな」とついに本音をこぼした。
さらに、その場にいた彼女にも一口勧めようとするが、部屋に立ち込める異臭に「変な匂いするもん」「ダメ」と即座に拒絶されてしまう始末。投稿者は「あまおうラーメンのせいでオレ達が別れるかもしれない」と冗談交じりに嘆き、キッチンは大きな笑いに包まれた。
動画の終盤では、友人がレトロゲームのキャラクターに扮する小ネタを披露するなど、終始和やかな雰囲気で進行していく。
奇抜すぎるご当地ラーメンに翻弄されながらも、友人や彼女との仲睦まじい関係性が伝わってくるユーモア溢れるドタバタ劇。見ているだけで甘い匂いが漂ってきそうな「ピンク色の豚骨スープ」の全貌は、ぜひ動画でチェックしてほしい。
YouTubeの動画内容
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