はんぺんにハムとチーズを挟んで焼くと…？紀文の簡単レシピに「美味しいに決まってる」「子どものお弁当に入れたい」
「はんぺんにハムとチーズを挟んで焼くと、どうなると思います？」そんな問いかけとともに、紀文が公式X（@kibun_kitchen）で紹介した簡単レシピが注目を集めている。投稿には「美味しいに決まってる」「子どものお弁当に入れたい」といった声が寄せられた。
【写真】チーズがとろ〜り！こんがり焼き色も食欲そそる「はんぺん×ハム×チーズ」の簡単レシピ
投稿では、切り込みを入れたはんぺんにハムとチーズを挟み、こんがりと焼き色が付くまで焼く簡単レシピを紹介。焼き上がったはんぺんから、とろりと溶けたチーズがあふれる、食欲をそそる一品に仕上がっている。
コメント欄には、「美味しいに決まってますね！」「やめてっ！おいしくなっちゃう！」「子供のお弁当に入れたら喜びそう」「酒だ！酒だ！酒持ってこい！って言われそうです（笑）」「お酒がすすみます＋大葉かキムチも入れたい」など、お弁当のおかずやおつまみとして楽しみたいという声が寄せられた。
また、「私の家ではひき肉を挟んでからパン粉をつけて揚げてました。カロリー？幸せ指数なら高いです」と、家庭ならではのアレンジを紹介するコメントも見られ、さまざまな食べ方に思いを巡らせる人も多かった。
【写真】チーズがとろ〜り！こんがり焼き色も食欲そそる「はんぺん×ハム×チーズ」の簡単レシピ
投稿では、切り込みを入れたはんぺんにハムとチーズを挟み、こんがりと焼き色が付くまで焼く簡単レシピを紹介。焼き上がったはんぺんから、とろりと溶けたチーズがあふれる、食欲をそそる一品に仕上がっている。
また、「私の家ではひき肉を挟んでからパン粉をつけて揚げてました。カロリー？幸せ指数なら高いです」と、家庭ならではのアレンジを紹介するコメントも見られ、さまざまな食べ方に思いを巡らせる人も多かった。