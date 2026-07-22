〈《“点滴に大便”殺人事件》「甘ったるい感じで工藤静香を…」“卒アル入手”古川美由紀容疑者（51）の高校時代写真「一人称は“みゆきね〜”」〉から続く

1月30日午前4時過ぎ、千葉県の「柏たなか病院」に入院中の会田栄次さん（75）の容体が急変した。

【画像】自作自演トラブルも…中学時代の古川美由紀容疑者（卒業アルバムより）

「なぜ茶色に？」

病室に駆けつけた看護師長は、会田さんにつながる点滴のチューブに、異常な変色を確認する。

後にその写真を検証中、病院スタッフからこんな声が上がった。

「これは、便じゃないか？」

それから約半年後、前代未聞の“殺人事件”が世に知られることとなる――。

容体急変直後の出来事で事件性が疑われていた

7月15日、千葉県警はこの病院で看護師として働いていた古川美由紀容疑者（51）を逮捕した。容疑は殺人だ。社会部記者の解説。

「古川には、点滴の延長チューブに大便を混入し、会田さんを殺害した疑いがかけられています。本人は容疑を否認していますが、古川の看護服に付着していた大便の細菌と、会田さんの血液から検出された細菌の遺伝子情報が一致。古川がスマホで『便注入、死ぬか』などと検索していたことも判明しています」



送検される古川容疑者 ©︎共同通信

それだけではない。

「古川は、犯行の証拠隠滅を図った疑いもある」（同前）

病院側は16日に開いた記者会見で、会田さんの容体が急変した直後の出来事について、概ね次のように説明している。

「変色した点滴チューブを被害者から抜いて、滅菌カップに入れて足元に置いておいたら、新しい点滴をつけている間になくなっていた。看護師長が容疑者に聞くと『スタッフステーションへ移動させた』と。ステーションに行くと、看護師長が変色に気付いて写真撮影しておいたものとは異なる色の点滴セットがあった。推測の域を出ないが、チューブそのものをすり替えた、もしくは、チューブに何らかの液体を流した（洗浄した）可能性もある」

この時点で事件性が疑われたため、病院側は古川に即日出勤停止を言い渡した。

「会田さんは翌31日夜、敗血症を起因とした多臓器不全で亡くなりました。大便には多くの細菌が含まれ、血液中に混入すれば敗血症を発症し、適切な処置を取らなければ多臓器不全を引き起こす可能性もあることは、医学的にも確認されています」（捜査関係者）

「私はもう戻れないですね」

病院側は、会田さんが亡くなった翌日の2月1日に県警に相談。それから約3週間後、出勤停止中の古川は自ら病院側に問い合わせの連絡を入れた。

「病院の状況を教えてください」

病院側が、警察の捜査が始まっている旨を伝えると、古川は自主退職を決意した。その際、こう言い放った。

「そうですか。私はもう戻れないですね」――。

“白衣の天使”だったはずの古川はいつから黒い堕天使と化したのか？

中学時代の印象は“かまってちゃん”

「お父さんは拘置所で働いていて、見た目もピシッとしていて性格もきちっとしていた。お母さんは病院の看護師だったと聞いたことがあります」（両親の知人）

小菅の東京拘置所近くの官舎住まいだった古川について、小中学校の同級生だった男性は「真面目。頭も良かった」と評する。一方で「中学時代のことはほとんど印象にない」と話す。別の中学時代の同級生は、古川に対してある印象を抱いているという。

「“かまってちゃん”というか、『変だね』って噂になることがいくつかあった」

その中でも特に印象深かった事件が、中学3年の時にあった。

「彼女の体操着がトイレの便器に詰められていたんです。みんなで犯人捜しをしていたら、結局『自分でやった』と白状した。今回あんな事件があったんで、昔の同級生と話をするうちに『ああ、そんなことあったよね』と思い出しました」（同前）

古川が何故そんな所業に及んだかはわからない。しかし、思春期の同級生たちから距離を置かれるきっかけとなるには十分な事件だった。

《この続きでは、同僚医師との5年不倫トラブル、被害者の会田さんとの関係などを詳しく報じている。記事の全文は「週刊文春 電子版」および7月23日発売の「週刊文春」で読むことができる》

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年7月30日号）