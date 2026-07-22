福岡市の最低気温は、ここ10日ほど、28℃前後で推移しています。熱帯夜は「夜の熱中症」に注意が必要です。

就寝するときのエアコン、皆さんはどうしていますか。



■街の人

「つけっぱなしです。27度設定で。」

「夜も眠れないくらい暑いですね、クーラーを入れていないと。つけっぱなしにしています。」

「タイマーで2時間にすることがあります。タイマーが止まったら、また暑くなって目が覚めます。」





こちらは大手 家電 メーカーによる実験映像です。夜間にエアコンをつけっぱなしにした場合と、3時間で運転が止まるタイマー設定にした場合とで、室温の変化を比較しました。エアコンをつけっぱなしにした場合、室温は26度前後を保っています。一方、3時間のタイマー設定にした場合は、エアコンが止まってからわずか30分後に室温が28度を超え、その後、どんどん上昇し、5時間後には31.2度まで上がりました。ただ、 節約 のためにタイマー設定にしているという人もいます。■街の人「エアコンをつけて、ある程度冷やした状態で寝て、切れて暑くなったら、またつけて。電気代の 節約 もだし、つけっぱなしだと体がだるくなっちゃうかなと。」

つけっぱなしとタイマー設定。電気代の違いはどの程度なのでしょうか。



先ほどの実験で見てみると、一晩で15.2円の差となりました。



今後もしばらくは続く危険な暑さ。「夜だから大丈夫」という油断は禁物です。



命を守るため、就寝時にもエアコンの利用をためらわないことが、熱中症への対策となります。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年7月21日午後5時すぎ放送