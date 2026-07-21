小泉進次郎防衛相は2027年7月19日放送の「ビートたけしのTVタックル」（テレビ朝日系）にスペシャルゲストとして出演した。武器輸出の原則解禁、防衛費増強、中国の「新型軍国主義批判」などについて立て板に水でしゃべり、相変わらず達者なところを見せたが、出演者たちを感心させたのはエンディングのパフォーマンスだった。

「あとは好きにイジっていただければ」と歩き出して

古市憲寿さん（社会学者）に「次回（この番組に）来るときは総理大臣ですか？」。番組進行役の阿川佐和子さん（エッセイスト）には「総理大臣になったら一番やりたいことは？」とからかわれても、「まずは防衛大臣の仕事をしっかりやります」とかわす。

そして、ゆっくり立ち上がって、背広のボタンをしめると椅子を戻して、「あとは好きにイジっていただければ」と歩き出して、ビートたけしさんだけでなく、阿川さん、安部敏樹さん（「リディラバ」代表）、浜田敬子さん（ジャーナリスト）、カンニング竹山（タレント）ら出演者と次々握手し、スタジオを出かけて、「ああ、大竹さんにもごあいさつ」と戻ってきた。

大竹まことも照れて「いやいや、律儀すぎます」

大竹まことさん（タレント）は高市政権に批判的なアンチ派だが、わざわざ握手に来たことに「いやいや、律儀すぎます」と照れる。「政治家だねえ」と感心し、隣の古市さんも「全員にちゃんとねえ」と目を丸くしている。

たけしさんは「ずいぶん腰低いね。あれは（来年の総裁選で）総理大臣狙ってるな」とからかった。

高市内閣の高支持率もさすがに低下しはじめており、小泉待望論が起こってもおかしくない。

（シニアエディター 関口一喜）